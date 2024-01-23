Мэр Москвы сообщил о новых инвестпроектах по созданию мест приложения труда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Одобрены проекты строительства трех коммерческих объектов в рамках программы создания мест приложения труда. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин. В поселении Михайлово-Ярцевском (ТиНАО) появится логистический парк, в Хорошевском районе (САО) — административно-деловой комплекс, в районе Покровское-Стрешнево (СЗАО) — офисно-торговый центр.

Эти объекты построят за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Всего там создадут свыше 10 тысяч рабочих мест.

«Это привлечет в экономику города в сумме около 47,6 миллиарда рублей инвестиций. Программа уже охватила почти все районы города. Всего инвесторы планируют построить больше трех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости и создать порядка 120 тысяч рабочих мест», — отметил Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Площадь логистического парка составит не менее 30,8 тысячи квадратных метров. Он появится по адресу: поселение Михайлово-Ярцевское, квартал 29, земельный участок № 9. Здесь смогут работать 1,3 тысячи человек.

Административно-деловой комплекс площадью 84 тысячи квадратных метров планируют разместить по адресу: Ходынский бульвар, земельный участок № 6/2. Там будет создано восемь тысяч рабочих мест.

Офисно-торговый центр площадью 12,4 тысячи квадратных метров построят по адресу: Летная улица, земельный участок № 98/1. Здесь смогут работать около 720 человек.

В городскую экономику будет суммарно привлечено около 47,6 миллиарда рублей инвестиций.

Программу стимулирования создания мест приложения труда Правительство Москвы утвердило в 2019 году. Ее цель —привлечение девелоперов к активному строительству промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, которые одновременно с жильем создают новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

За четыре года программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Было заключено более 70 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше трех миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда привлекут порядка одного триллиона рублей. Около 120 тысяч новых рабочих мест появятся практически во всех отраслях экономики города.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

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