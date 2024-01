Москвичей предупреждают о сильном ветре, снеге и гололедице

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова пойдет снег. Местами ожидается метель. Ветер усилится, его порывы могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов. Неблагоприятные погодные условия сохранятся в столице до утра 24 января.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улиц и магистралей и проводят все необходимые работы.

В непогоду жителям необходимо быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили. Кроме того, лучше заранее планировать маршруты и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Водителей просят быть внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

Осторожно, гололед: советы пешеходам

