К 80-летию со дня освобождения Ленинграда: о героях блокадного времени

Обложка книги «Архитекторы блокадного Ленинграда»

«27 января 1944 года. Город освобождён от блокады! Ленинград салютует войскам. 24 залпа из 324 орудий (…) С кораблей и ещё откуда-то палили пушки… Люди, целые толпы людей, и все кричали «Ура» (…) На Невском плясали. Даже не верится, что всё это случилось». Так написала в своём ленинградском дневнике в ту пору студентка ЛИИКС-ЛИСИ (ныне СПбГАСУ) Александра Ремизова. Вспоминаем студентов и выпускников нашего вуза, которые работали в блокадном городе, участвовали в его освобождении.

«Когда будет еда, то каждое утро буду есть кашу»

«Дневник Александры Ремизовой был опубликован в газете ЛИСИ, которая хранится в нашем музее. Это одно из многочисленных свидетельств того, как студенты, выпускники, преподаватели ЛИСИ, не ушедшие на фронт, делали, казалось бы, невозможное, чтобы спасти родной город. Александра пишет, что трудится на оборонных работах, роет котлован у Ладоги, работает каменщиком и подсобницей на заводе, а 19 октября 1943 года сообщает о возобновившихся занятиях в институте. На протяжении всей блокады вспоминает о… еде: “как-то привыкла быть в таком состоянии, что не хочется есть”, “когда будет еда, то каждый день буду есть кашу”», – рассказала заведующая музеем СПбГАСУ Елена Клименко.

По её словам, в СПбГАСУ собран богатый материал об участниках Великой Отечественной, в том числе о тех, кто непосредственно участвовал в боях за освобождение Ленинграда. Сохранилась информация о будущем выпускнике и доценте кафедры строительного производства ЛИСИ Владимире Евдокимове, награждённом орденом Красной Звезды и восемью боевыми медалями. В 1974 г. коллеги написали о нём статью в газету ЛИСИ «За строительные кадры». В ней они рассказали, что Владимир Аркадьевич в январе 1943 г. воевал на Волховском фронте в боях за прорыв блокады. Был ранен и восемь месяцев лечился в госпитале.

«Удивительна биография Якова Анатольевича Соколова – инженера, кандидата технических наук и певца-любителя (баритон), который поднимал боевой дух ленинградцев посредством искусства. Во время блокады он участвовал в оперных спектаклях Городского театра, в частности, пел Елецкого в “Пиковой даме” под управлением Карла Элиасберга, в его программах выступал на радио, в Доме Красной армии (ЛДКА), а 25 сентября 1943 года солировал с Надеждой Вельтер в кантате “Москва” в Большом зале филармонии. Во второй раз Соколов появился на этой сцене с будущей женой Верой Шестаковой 1 января 1944 г., в дуэте с ней пел отрывки из “Травиаты” Верди. В послевоенные годы Яков Соколов вернулся к основной профессии, став доцентом ЛИСИ», – добавила Елена Клименко.

Руководитель особого направления Лев Ильин

Профессор, доктор архитектуры СПбГАСУ Андрей Вайтенс напомнил, что в 2005 г. в Государственном музее истории Санкт-Петербурга была открыта выставка «Архитекторы блокадного Ленинграда». В том же году вышла книга с аналогичным названием. В ней представлены многочисленные материалы: тексты, иллюстрации результатов конкуров, проекты восстановления памятников архитектуры, воспоминания архитекторов, ставших свидетелями этого трагического времени.

«На основе этой книги стало возможным определить ведущих ленинградских архитекторов, активно участвовавших в профессиональной деятельности в тяжелейших условиях блокадного времени. К их числу следует отнести выпускников нашего вуза Льва Александровича Ильина (1880–1942), Николая Варфоломеевича Баранова (1909–1989), Валентина Александровича Каменского (1907–1975), Александра Ивановича Наумова (1907–1997), которые в начале XX века играли значительную роль в развитии города на Неве и одновременно были ведущими педагогами этой архитектурной школы», – уточнил Андрей Вайтенс.

Он подчеркнул, что крупнейший архитектор-градостроитель Петербурга – Ленинграда конца XIX – начала XX вв. Лев Ильин поднимал многие проблемы градостроительного развития города, которые не утратили своего значения и сегодня. С 1933 г. Ильин возглавлял кафедру планировки населённых мест ЛИИКС и преподавал там до конца 1942 г. В октябре 1940 г. за заслуги в развитии города ему была присвоена степень доктора архитектуры без защиты диссертации, а в 1941 г. он был избран членом-корреспондентом Академии архитектуры и ему присвоено учёное звание профессора. Во время блокады Ильин руководил работами по обмеру архитектурных памятников. Это было особо важным направлением сохранения архитектурного наследия.

«В начале 1941 года он вернулся к своей давней идее написания книги о Ленинграде. Работа над рукописью “Прогулки по Ленинграду” продолжалась до начала декабря 1941 года. Главы рождались, следуя за обстоятельствами осложнённой войной жизни. Первая глава “Фонтанка” была написана в июле – сентябре в относительно “мирных” условиях. Шесть последующих глав и первые варианты введения были написаны в подвалах Эрмитажа, куда Ильин перебрался в начале октября. Параллельно с текстом рождалась серия зарисовок. Не все из них были напрямую связаны с текстом. В декабре 1941 года фугасная бомба разрушила его кабинет и соседние комнаты, весь архив, значительная часть библиотеки и художественной коллекции. В середине марта 1942 года Ильин буквально свалился – открылась дистрофия и началась цинга. Но он работал над книгой до 11 декабря 1942 года – до своей гибели во время артиллерийского обстрела», – подытожил Андрей Вайтенс.

Главный архитектор Николай Баранов

Николай Баранов был главным архитектором Ленинграда с 1938 по 1950 г. В его книге «Силуэты блокады», изданной в 1983 г., он писал о том, что его идеи сохранения и спасения архитекторов в этот период были поддержаны партийным руководством города.

«Руководителям было ясно, что после победы город нужно будет восстанавливать, и без архитекторов не обойтись. Членам Союза архитекторов выдавались самые крупные продовольственные карточки, для больных был открыт стационар в гостинице “Астория”. Уже в начале 1942 года Баранов выступил инициатором воссоздания проектного института “Ленпроект”. Известные архитекторы, большинство из которых остались в осаждённом городе, возглавили мастерские, ответственные за будущее восстановление отдельных районов. С этого же времени Баранов возглавил работу над будущим Генеральным планом восстановления и развития Ленинграда, который был утвержден в 1948 году», – уточнил Андрей Вайтенс.

В 1949 г., несмотря на заслуги во время блокады, он был обвинен по «ленинградскому делу» (серия судебных процессов в конце 1940-х — начале 1950-х годов против партийных и государственных руководителей РСФСР в СССР, в ходе которых им были предъявлены обвинения во вражеско-подрывной работе и коррупции, а также использовании служебного положения в личных, корыстных целях). Был снят с поста и уехал из Ленинграда. В 1955 г. он был полностью реабилитирован, переехал в Москву, но продолжал активно участвовать в архитектурной жизни города на Неве.

Автор «Прорыва блокады» Валентин Каменский

По словам профессора Вайтенса, с именем главного архитектора Ленинграда с 1951 по 1971 г. Валентина Каменского связано послевоенное восстановление города на Неве и его развитие в 1950-х – начале 1970-х.

Его учителем был известный петербургский и ленинградский архитектор Андрей Андреевич Оль (1883–1958).

«Во время войны Каменский оставался в осаждённом Ленинграде. В тяжелейших условиях он руководил технической маскировкой промышленных объектов, участвовал во всех архитектурных конкурсах города. Созданный им проект памятника “Прорыв блокады” удостоен первой премии на конкурсе в феврале 1943 года. В это тяжёлое время Валентин Александрович проявил себя и как талантливый художник. В 1942 году он создал серию акварелей и рисунков на тему “Ленинград в блокаде”, часть которых находится в Русском музее и Музее истории Ленинграда.

В самые тяжёлые дни блокады Каменский возглавил Ленинградское отделение Союза архитекторов. Баранов вспоминал, что Каменский вместе с ним многое сделал для сохранения и сплочения коллектива ленинградских архитекторов, организовывал их работу, сумел добиться для них материальной и продовольственной помощи. В начале 1943 года возобновили свою деятельность институт “Ленпроект” и его архитектурно-планировочные мастерские. С этого времени и до 1951 года Каменский руководил мастерской № 7, которую он возглавлял до войны. Этот коллектив занимался разработкой проектов восстановления юго-западной части Ленинграда – Кировского района, наиболее сильно пострадавшего в военные годы», – рассказал Андрей Вайтенс.

Соавтор проекта генплана города Александр Наумов

«Наумов был фигурой многогранной, и ему вполне бы подошло определение: градостроитель, общественный деятель, учёный и педагог. Градостроитель, чьё творчество было неразрывно связано и во многом определяло развитие Ленинграда в 1930-х – 1980-х годах. В период блокады Наумов вместе с Барановым руководил маскировкой особо важных административных и исторических зданий. Принимал участие в проектировании и реализации маскировки Смольного. В 1943 году Союз архитекторов провёл открытый конкурс на проект реконструкции Московского проспекта. Проект Наумова и Верижникова получил первую и вторую премии. В это же время были проведены конкурсы на реконструкцию Советского (ныне Суворовского) проспекта, Мытнинской набережной и восстановление Гостиного двора. С середины 1942 года Наумов принял участие в разработке нового Генерального плана восстановления и развития города. В нём предполагалось развитие севера города и его раскрытие к северным и южным берегам Финского залива. Генплан был утверждён в 1948 году, и по нему Ленинград развивался до начала 1960-х», – уточнил Андрей Вайтенс.

Он также подчеркнул особую роль Наумова как градостроителя-педагога в архитектурной школе ЛИСИ, воспитавшего несколько поколений архитекторов. В 1960-х – 1980-х гг. он возглавлял кафедру градостроительства этой школы.

