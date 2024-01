Карты для иностранцев под угрозой – банки сообщают о рисках дистанционного открытия счетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Какую схему открытия счетов для иностранцев предложил ЦБ РФ?

Иностранные граждане получили право дистанционно открывать счета в России еще летом 2023 года, но реализация процедуры не была отлажена, а теперь и вовсе оказалась под угрозой срыва. Схема, предложенная властями, включает ряд шагов:

Российский банк заключает договор с зарубежной финансовой организацией. Иностранец проходит идентификацию личности в своей стране. В России ему открывают электронный счет. Если клиент приезжает в РФ, он может получить банковскую карту.

Предложение, как заявляли авторы, было бы интересно туристам, тем, кто прибывает в Россию на лечение, обучение, для ведения бизнеса – сейчас многие иностранцы лишены возможности безналично оплачивать покупки. К слову, право заключения договоров отечественные компании получили с банками из 25 государств, включая Турцию, ОАЭ, Египет и Китай.

Чем опасно дистанционное открытие карт для иностранных граждан?

Крупные банки не торопятся исполнять новый закон: пока в РФ дистанционное открытие карт доступно только в приложении «ЮMoney» («дочка» Сбера). Кредитные организации заявляют сразу о нескольких рисках предложенной схемы обслуживания:

низкий спрос на услугу при значительных издержках банков;

российские компании не смогут соблюсти требования антиотмывочного закона;

в случае нарушений привлечь иностранца, находящегося за рубежом, к ответственности, вряд ли удастся;

велика вероятность, что счет будет использован в преступных целях.

«Отечественный банк, нарушивший 115-ФЗ, понесет ответственность, а реальное лицо, использующее карту для отмывания незаконных доходов, избежит наказания», – сообщают представители банков.

Российские финансовые учреждения не смогут контролировать качество идентификации клиентов иностранными партнерами – полноценно запустить схему в работу пока не удалось. Впрочем, эксперты надеются, что минимизировать риски удастся, выбирая для сотрудничества надежные и проверенные банки за рубежом.

