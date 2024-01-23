Карты для иностранцев под угрозой – банки сообщают о рисках дистанционного открытия счетов

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Mainfin Bank –
Какую схему открытия счетов для иностранцев предложил ЦБ РФ?
Иностранные граждане получили право дистанционно открывать счета в России еще летом 2023 года, но реализация процедуры не была отлажена, а теперь и вовсе оказалась под угрозой срыва. Схема, предложенная властями, включает ряд шагов:
- Российский банк заключает договор с зарубежной финансовой организацией.
- Иностранец проходит идентификацию личности в своей стране.
- В России ему открывают электронный счет.
- Если клиент приезжает в РФ, он может получить банковскую карту.
Предложение, как заявляли авторы, было бы интересно туристам, тем, кто прибывает в Россию на лечение, обучение, для ведения бизнеса – сейчас многие иностранцы лишены возможности безналично оплачивать покупки. К слову, право заключения договоров отечественные компании получили с банками из 25 государств, включая Турцию, ОАЭ, Египет и Китай.
Чем опасно дистанционное открытие карт для иностранных граждан?
Крупные банки не торопятся исполнять новый закон: пока в РФ дистанционное открытие карт доступно только в приложении «ЮMoney» («дочка» Сбера). Кредитные организации заявляют сразу о нескольких рисках предложенной схемы обслуживания:
- низкий спрос на услугу при значительных издержках банков;
- российские компании не смогут соблюсти требования антиотмывочного закона;
- в случае нарушений привлечь иностранца, находящегося за рубежом, к ответственности, вряд ли удастся;
- велика вероятность, что счет будет использован в преступных целях.
«Отечественный банк, нарушивший 115-ФЗ, понесет ответственность, а реальное лицо, использующее карту для отмывания незаконных доходов, избежит наказания», – сообщают представители банков.
Российские финансовые учреждения не смогут контролировать качество идентификации клиентов иностранными партнерами – полноценно запустить схему в работу пока не удалось. Впрочем, эксперты надеются, что минимизировать риски удастся, выбирая для сотрудничества надежные и проверенные банки за рубежом.
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