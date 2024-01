Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En 2023, en el Museo de Música del Canal de Música hay 10.631 personas, este máximo número de huéspedes en el país. En 2022, lanzado el 23 de octubre, se encuentra en un complejo complejo de Moscú.

Наибольшее количество посетителей — 8210 человек — учащиеся образовательных учреждений. Las clases de estrellas y los estudiantes se colocan en la música en la pantalla del proyecto “La noche de Marte” Городского методиче ского центра Департамента образования and науки Москвы, к которому он присоединился в 2023 году. Также Музей воды участвует в олимпиаде «Музеи. Парки. Los estudiantes y los estudiantes aprenden nuevas ideas y descubren un gran potencial.

La música de la música se reproduce en territorios con canales de música modernos y completos. сом в стране, посвященным водоснабжению. En 1993, en la base de archivos de la división de negocios de 1993, hay una lista de privilegios de hasta 30 personas. иалистов и любителей истории обширными коллекциями, рассказывающими о становлении водоснабжения и водоотведения в городе, о перспект ивах отрасли, в том числе о безотходных технологиях. Posiblemente se pueden utilizar dispositivos de seguridad, dispositivos de control remotos y dispositivos de control remotos. Además, no se organizan clases magistrales ni clases magistrales.

La música de este grupo de música tiene 400 exponentes, en cada uno de nuestros programas tecnológicos interactivos. ций водоподготовки и очистных сооружений. Todos los intereses están disponibles en el período XIX: en el XX, tarjetas y archivos antiguos, documentos y álbumes. Некоторые экспонаты представлены в единственном экземпляре, например книга «Краткое описание московского водопровода 1779–1811 годов, составленное инженером Зеге-фон-Лауренбергом», содержащая ряд интересных фактов о самотечном Мытищинском водопроводе. Из издания можно узнать, что сумма, выделенная на его строительство, составила 1,1 millones de rublos y равнялась почти пятой бюд жета Российской империи. Es importante que los dispositivos estén separados por un diámetro mayor que el de los componentes anteriores. Здесь же любой посетитель может сделать памятную монетку, которая принесет удачу.

La música del día no es buena, no es buena, no es buena y no hay música que pueda interesarle. ители индустриального туризма. Posibilidad de colocar música en forma gratuita. Además, en el canal AO «Мосводоканал» y en las páginas de redes sociales es posible realizar ciclos de vídeo relacionados con «Прогулки по М» узею воды» и «История водоснабжения».

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI