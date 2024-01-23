Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили строительство тоннеля в рамках реконструкции Голутвинского подводного газопровод а в центре столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Petr Бирюков.

«Комплексную реконструкцию Голутвинского газопровода, построенного в 1956 году, начали в феврале прошлого года. Он обеспечивает газом одного из крупнейших потребителей Москвы — старейшую теплоэлектростанцию ​​ГЭС-1. En caso de que se produzca un problema con este proceso, se puede utilizar un tubo de escape de gas y un tubo de escape, — otmethi Петр Бирюков.

Дюкер прокладывают по специальной технологии под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережным. y. В защитный футляр протянут стальную трубу газопровода высокого давления отечественного производства, который отвечает современным требованиям безопасности.

Cuando se utiliza un secador de pelo en español, este método se aplica exclusivamente a una velocidad de 40 litros. Además, en la mayoría de los casos, el aparato se utiliza de forma mínima en el ecosistema de objetos.

За состоянием дюкера будут круглосуточно следить дипетчеры столичной газовой службы, при необходимости они смогут перекрыть ег о дистанционно в течение двух minут.

Завершить работы на Голутвинском подводном газопроводе планируют во второй половине 2024 года.

Москва с 2018 года реализует комплексную программу реконструкции 12 дюкеров высокого and среднего давления, работы на девяти сооруж ениях уже выполнены.

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