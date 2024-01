Дни студенчества в павильоне «Роснефти» открыла презентация Губкинского университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

23 января в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ прошла церемония открытия Дней студенчества и День открытых дверей РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. Участие в мероприятии приняли ректор университета Виктор Мартынов, представители Компании, а также преподаватели и студенты РГУ.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 58 школ, 58 колледжей и 73 вуза. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие», действующей с 2005 года и обеспечивающей постоянный приток в Компанию молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.

В рамках Дня открытых дверей РГУ Виктор Мартынов рассказал посетителям об образовательных программах университета и перспективах, которые открываются перед его выпускниками. Он отметил, что профессии нефтяника и газовика будут востребованы еще многие годы, а молодые специалисты смогут внести свой вклад в развитие отрасли.

«В абсолютном выражении потребление нефти и газа в мире будет только увеличиваться, поэтому студенты Губкинского университета обеспечены работой на много десятилетий вперед», – заявил Мартынов. РГУ, в свою очередь, предлагает абитуриентам широкий выбор образовательных программ, необходимых для снабжения кадрами предприятий на всех стадиях процесса добычи, переработки и сбыта энергоресурсов.

«Роснефть» и Губкинский университет сотрудничают уже более 20 лет. Все эти годы университет является стратегическим партнером Компании. Взаимодействие в образовательной сфере, в области научной и инновационной деятельности носит комплексный характер и способствует взаимному развитию.

За это время в РГУ им. Губкина были совместно созданы и в настоящее время работают:

две базовые кафедры «Роснефти» – «Управление системой снабжения нефтегазовой компании» и «Проектирование нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий»;

две специальные магистерские программы – «Внутренний аудит и контроль» и «Управление системой снабжений на предприятиях нефтегазовых компаний»;

центр морского бурения, в котором готовят специалистов по бурению морских нефтяных и газовых скважин;

центр технических квалификаций Компании, на базе которого проводится обучение сотрудников Компании по различным направлениям.

Ежегодно более 150 студентов Губкинского университета проходят практику и стажировку в НК «Роснефть». Лучшие студенты и перспективные преподаватели поощряются корпоративными грантами и стипендиями. Студенты университета ежегодно принимают участие в научно-технических конференциях молодых специалистов НК «Роснефть». Для обеспечения международных проектов Компании квалифицированными кадрами с 2014 года в РГУ им. Губкина при поддержке «Роснефти» на регулярной основе проводится обучение иностранных студентов.

В рамках Дня открытых дверей РГУ также прошли выступления творческих коллективов университета, проведены лекции на тему «Устойчивое развитие и пластикообразование» и «Оценка цифровой зрелости нефтегазовых компаний», деловая игра от Центра компетенций, а также квизы на нефтегазовую тематику от студентов вуза.

Дни студенчества в павильоне «Роснефти» продолжатся до 26 января. На площадке пройдут дни открытых дверей вузов-партнеров, представители которых познакомят гостей со своими образовательными программами. Каждому из участвующих в событии вузов посвящен отдельный день (согласно порядку перечисления): 24 января – день Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), 25 января – Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО), 26 января – Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Посетители павильона смогут ознакомиться с информацией об университетах, послушать интересные лекции и принять участие в различных активностях.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях Дней студенчества и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

