День открытых дверей ДВФУ состоится в среду в павильоне «Роснефти» на ВДНХ

В среду в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» состоится День открытых дверей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Посетители экспозиции Компании смогут узнать об образовательных программах ВУЗа и особенностях специальностей нефтегазовой отрасли.

Мероприятие проводится в рамках Дней студенчества, которые проходят в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в период с 23 по 26 января. Открытие Дня открытых дверей ДВФУ состоится в 12:00.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 58 школ, 58 колледжей и 73 вуза. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Программа действует с 2005 года и обеспечивает постоянный приток в Компанию молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.

ДВФУ является ключевым вузом-партнером «Роснефти» на территории Дальнего Востока России. Больше десяти лет на площадках вуза реализуются проекты на стыке науки и бизнеса, а также идет подготовка высококвалифицированных специалистов по актуальным для Комаании направлениям. В числе востребованных специальностей – нефтегазовое дело, химические технологии, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов, машиностроение, кораблестроение.

В рамках формирования на базе ДВФУ комплексной научно-образовательной инфраструктуры «Роснефть» создает корпоративный Центр компетенций. Инфраструктура центра будет включать в себя 18 учебных аудиторий, 3 зоны коворкинга, 12 лабораторий и 2 базовые кафедры. В Центре будут созданы учебные лаборатории по перспективным направлениям, таким как судомоделирование, робототехника, компьютерное программирование и др. Первая очередь Центра – тематический модуль «Инженерные разработки» – уже запущена.

На базе Центра планируется реализовывать программы повышения квалификации и переподготовки кадров работников приморских судостроительных и судоремонтных предприятий, а также развивать систему дополнительного образования.

В настоящее время в ДВФУ ведется подготовка инженерных кадров по широкому спектру направлений, среди которых: кораблестроение и океанотехника, нефтегазовое дело, химические технологии, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов, машиностроение.

Университет обеспечивает высококвалифицированными кадрами самую современную верфь России – судостроительный комплекс «Звезда», а также предприятия Дальневосточного центра судостроения и судоремонта: за последние пять лет на них трудоустроились более 600 выпускников ДВФУ.

ДВФУ также является партнером «Роснефти» по проекту довузовской подготовки учащихся «Роснефть-классов» на территории Приморского края.

В течение Дня открытых дверей ДВФУ также будут проведены тематические лекции, деловые игры, викторина от сотрудников университета и многое другое.

Кроме того, 24 января в рамках Дней российской экономики на выставке «Россия» в павильоне «Роснефти» состоятся мероприятия, посвященные Дню Дальнего Востока и Арктики.

В 14:30 для гостей экспозиции пройдет презентация Первых международных зимних игр «Дети Приморья» – грандиозного спортивного события, которое состоится в феврале 2024 года во Владивостоке. На играх юные спортсмены будут соревноваться по 8 видам спорта, среди которых лыжные гонки и горнолыжный спорт, керлинг, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, хоккей и фиджитал-хоккей.

В 16:00 гости павильона смогут узнать о возможностях трудоустройства на предприятия Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, в состав которого входит уникальная судоверфь «Звезда».

На сегодняшний день ССК «Звезда» является крупнейшей и самой современной в России верфью, специализирующейся на строительстве всех типов морских добычных платформ, ледоколов и крупнотоннажных гражданских судов – основы российского арктического флота. Верфь создается по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, оператором проекта выступает компания «Роснефть».

В 16:40 в Кинозале павильоне состоится показ уникального документального фильма о судоверфи «Звезда» – «Живые». Кроме того, в течение дня будут демонстрироваться документальные фильмы о геологических и экологических исследованиях «Роснефти» в Арктике.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях Дней студенчества и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. 25 и 26 января в павильоне «Роснефти» пройдут соответственно, день Московского Государственного Института Международных Отношений (МГИМО) и день Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Посетители павильона смогут ознакомиться с информацией о вузах, узнать про их образовательные программы, послушать интересные лекции и принять участие в различных активностях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

23 января 2024 г.

