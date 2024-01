Гостей выставки «Россия» приглашают на молодежную неделю Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится молодежная неделя. Она пройдет с 24 по 28 января. Гостям представят проекты для молодых москвичей и жителей других городов, расскажут о волонтерстве и развитии карьеры. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Совсем недавно Москву вместе с Владивостоком назвали молодежными столицами страны в 2024 году. Приглашаем всех на стенд нашего города на выставке “Россия” узнать о проектах для молодежи, послушать лекции экспертов и задать им вопросы, принять участие в практикумах», — рассказала Наталья Сергунина.

24 января в 14:30 участников научат развивать навыки актерского мастерства, импровизации и технику речи. В этот же день в 17:30 пройдет практикум по ораторскому мастерству и искусству аргументации, а также интерактивная игра.

В День российского студенчества, 25 января, в 13:15 эксперты московского проекта «ВРаботе» проведут тренинг, посвященный взаимодействию в команде. В 17:30 состоится лекция «Будущее медиаиндустрии: как искусственный интеллект меняет правила игры».

На презентацию проектов, сервисов и курсов ресурсного центра «Мосволонтер» организаторы приглашают 26 января в 13:15. А в 14:30 пройдет мастер-класс, где профессиональные художники помогут создать индивидуальный дизайн футболки.

28 января в 13:45 гостям расскажут, какие проекты и мероприятия для молодежи готовит столица в этом году.

Подробности программы можно уточнить на сайте и в социальных сетях проекта «Молодежь Москвы».

С 24 по 26 января в Москве пройдут «Дни студенчества». Молодые люди смогут покататься на катках, принять участие в конкурсах и квестах, сходить на экскурсии в музеи и провести время на ВДНХ. В рамках программы «Дни студенчества в молодежной столице России» запланированы концерты, презентации проектов, спортивные соревнования и фестиваль предпринимательства. Для обладателей студенческих билетов, а также девушек с именем Татьяна вход на большинство мероприятий бесплатный, необходима предварительная регистрация.

