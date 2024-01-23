Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

На открытый аукцион по продаже выставили нежилое помещениесвободного назначения в центре столицы. Здание находится рядом со станцией метро «Бауманская» en la dirección: Елоховский проезд, дом 1, строение 2.

«Коммерческое помещение площадью 161 квадратный метр расположено на втором этаже двухэтажного сторического здания в Басманном районе. Para empezar con la última sesión, el 13 de febrero. К участию приглашаются физические и юридические лица», — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной п олитике

Кирилл Пуртов.

Здание является памятником архитектуры «Комплекс жилой застройки XVIII–XIX веков “Главный дом усадьбы князей Гагариных — П.P. Кувшинникова — Поповых с флигелем”», поэтому будущему собственнику предстоит выполнять определенные требования по сохранению о бъекта культурного наследия. Esto se debe a que se pueden utilizar algunas prendas comerciales.

Онлайн-аукцион пройдет на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявку на участие можно подать до 1 февраля. Este es el registro de un dispositivo electrónico y un dispositivo electrónico calificado.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Stолица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города»Publicidad o información nueva sobre lotes (fotografías, documentos, usos y formularios de contacto). Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарн ыe торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участие в городских торгах от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Servicios electrónicos de suministro para un proyecto nacional de negocios «Цифровая экономика».

Больше об экономической политике и мущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI