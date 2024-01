В 2023 году столичные энергетики подключили к сетям 49 новостроек по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В прошлом году специалисты комплекса городского хозяйства подключили к электросетям 49 домов, построенных в рамках программы реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Обеспечение бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. За прошлый год подключили к сетям 49 таких многоквартирных домов в районах Косино-Ухтомский, Войковский, Академический и Лосиноостровский», — рассказал он.

В рамках работ проложили более 180 километров электросетей напряжением 0,4 и 10 киловольт. Их общая мощность составила более 950 тысяч киловатт. Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации.

Все новые жилые дома обеспечивают электроэнергией по второй категории надежности: в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически подадут по резервной.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние несколько лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

