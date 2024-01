Более 720 семей оформили квартиры из соцнайма в собственность по программе реновации за 2023 годv

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году более 720 столичных семей, проживавших в квартирах на условиях социального найма, при переселении по программе реновации оформили новое жилье в собственность. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Горожане, проживавшие в домах на условиях соцнайма, при переселении по программе реновации могут оформить новую квартиру в собственность. Для этого им нужно подать соответствующее заявление сотрудникам Департамента городского имущества и заключить договор. В 2023 году такой возможностью воспользовалась 721 столичная семья, а за все время действия программы — 2,3 тысячи», — рассказал Максим Гаман.

Больше всего семей в 2023 году зарегистрировали право собственности на жилье в Новомосковском административном округе — 140, в Юго-Восточном — 112 и в Южном — 101. Еще 95 семей стали собственниками жилья на востоке столицы и 67 семей — на западе.

Документы, необходимые для регистрации перехода права собственности, специалисты Департамента направляют в Единый государственный реестр недвижимости. Средний срок регистрации составляет один-два дня.

По словам руководителя столичного Департамента градостроительной политики Сергея Левкина, в целом по программе реновации начато переселение 154,1 тысячи жителей из 949 домов, в том числе проживавших в квартирах на условиях социального найма. Горожанам предоставлено жилье в 277 новостройках, переданных под заселение.

«В современные комфортные квартиры с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации уже переехали свыше 124 тысяч человек», — отметил Сергей Левкин.

Сейчас объем построенного жилья позволяет переселить жителей тысячи старых домов. К переселению в новое и комфортное жилье уже приступил 150-тысячный москвич.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние несколько лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов, в которых проживает почти миллион москвичей.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

