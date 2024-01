Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» и Псковская область подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и Псковская область заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона. Документ со стороны Псковской области подписал Губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, со стороны Банка — Председатель Правления Кирилл Юрьевич Кривощеков. В соглашении стороны выразили намерение развивать сотрудничество в целях эффективного решения задач социально-экономического развития Псковской области, реализации инвестиционных программ и проектов, укрепления экономического и промышленного потенциала региона. «Псковская область — регион со значительным экономическим потенциалом в сферах туризма, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности. Кроме того, это один из ключевых транспортных узлов Северо-Западного федерального округа, соседствующий с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, на территории которых при поддержке Банка «РОССИЯ» успешно реализуются многочисленные инвестиционные и финансовые проекты. Уверен, что наше партнерство с Псковской областью создаст новый импульс для экономического роста и процветания региона», — отметил К.Ю. Кривощеков. «Подписание соглашения позволит выстроить конструктивное сотрудничество между Правительством Псковской области и Банком «РОССИЯ». Банк работает с 1990 года и за это время зарекомендовал себя как устойчивый, авторитетный финансовый институт. Рассчитываю, что в Псковской области Банк «РОССИЯ» будет активно участвовать в региональных социальных и инвестиционных проектах, развивать современные банковские технологии и инфраструктуру. Это позволит нам еще больше укрепить промышленный и экономический потенциал Псковской области и страны», — прокомментировал М.Ю. Ведерников.

