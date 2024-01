Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Każdy demokratyczny kraj powinien wspierać Ucrania

El primer ministro Donald Tusk zaznaczył, że w Ukrainie rozgrywają się losy wolnego świata.

„Nikt nie ma prawa udawać, że nie widzi, że w Ukrainie dobro walczy ze złem” – powiedział szef polskiego rządu. „Dzisiaj Ukraina dźwiga na swoich barkach kwestie bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego” – dodał.

Jak podkreślił Prezes Rady Ministrów, Ucrania płaci cenę krwi za takie wartości, jak wolność, prawa człowieka, rządy prawa czy demokracja. Dlatego nie ma wątpliwości, że „trzeba zrobić wszystko, żeby Ukraina utrzymała integralność i niepodległość”.

Zrobimy wszystko, aby zwiększyć szanse Ukrainy na zwycięstwo

El primer ministro Donald Tusk rozmawiał z Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o roli Polski, która będzie starała się pomóc w tym, aby pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej stało się możliwie szybko faktem.

„Będziemy także współpracować we wszystkich innych formatach” – zaznaczył szef polskiego rządu. „Polska przyłączyła się dzisiaj do deklaracji grupy G7, sformułowanej w Wilnie, w czasie szczytu OTAN. Ta deklaracja ma mobilizować kraje wolnego świata na rzecz wsparcia i bezpieczeństwa Ukrainy” – primer ministro del poder, Donald Tusk.

Prezes Rady Ministrów podkreślił także, że Polska i Ukraina będą budować wspólne przedsięwzięcia na rzecz zwiększenia możliwości obronnych obu krajów.

„Najbliższe miesiące i lata będą wyzwaniem militarnym i logistycznym dla całego wolnego świata” – ocenił szef polskiego rządu.

El primer ministro Donald Tusk zwrócił się także do narodu ukraińskiego, przypominając o pierwszych dniach po wybuchu wojny z Rosją, kiedy wielu obywateli Ukrainy znalazło swój drugi dom w Polsce.

„Nic tak nie buduje wzajemnego szacunku i przyjaźni, jak bezinteresowna pomoc w chwilach próby… Chcę was zapewnić, że nie zostaniecie sami w żadnej, nawet najbardziej dramatycznej chwili” – zapewnił Prezes Rady Ministrów.

Odnawiamy formato konsultacji międzyresortowych

El primer ministro Donald Tusk fue elegido para el estreno ucraniano en Denysem Szmyhalem. Podczas wspólnego oświadczenia podkreślił, że istotna jest jedność i umiejętność rozwiązywania konfliktów. Tematem rozmów była między innymi sytuacja związana z blokadą na granicy.

„Sytuacja na Samej granicy jest już bardzo wyraźnie poprawiona, jest wyraźnie lepiej. Nie ma już tych dramatycznych korków” – ocenił szef polskiego rządu.

Spotkanie dotyczyło również współpracy energetycznej, a także budowy wspólnej infrastruktury drogowej pomiędzy Krakowcem i Równym.

„To jest informacja bardzo ekscytująca, że ​​polskie firmy, polscy inwestorzy mogliby być nie tylko zaangażowani w budowę autostrady, ale także w bycie współgospodarzem tego projektu” – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Szef polskiego rządu zaprosił Premiera Ukrainy Denysa Szmyhala oraz cały ukraiński rząd na pełnowymiarowe konsultacje międzyrządowe do Polski.

El primer ministro Donald Tusk zapowiedział także, że rząd ustanowi Pawła Kowala pełnomocnikiem do spraw odbudowy Ucrania.

