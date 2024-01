«Я горжусь нашей командной работой»: студенты Вышки — в числе победителей конкурса по международному праву

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В Минске прошел международный форум «Нюрнбергский процесс и современное международное право», в рамках которого состоялся международный конкурс студентов бакалавриата и магистратуры. Команда НИУ ВШЭ вошла в число победителей. Организаторами конкурса выступили Федерация профсоюзов Беларуси и учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет “МИТСО”». Конкурс проводился в онлайн- и офлайн-форматах. В очном этапе приняли участие 26 студенческих команд из Беларуси, России, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Высшую школу экономики представили учащиеся 4-го курса образовательной программы «Юриспруденция» Роман Абрашин, Матвей Владимиров и Ниссо Худоева. Тренером команды выступила профессор Вера Русинова, руководитель департамента международного права факультета права НИУ ВШЭ. По итогам соревнования они заняли 2-е место и получили диплом за лучший меморандум стороны обвинения. Участникам конкурса был предложен формат игрового дела в «Международном уголовном суде», который представлял собой смоделированное судебное разбирательство с представлением позиций обвинения и защиты. Подготовка команды Вышки к конкурсу проходила в спокойном режиме, говорит ее капитан Роман Абрашин. «На мне лежала обязанность всех организовывать и собирать. Мы созванивались каждую неделю и обсуждали фабулу дела, а после в стенах родного университета совместно редактировали текст нашей письменной позиции», — вспоминает он.

В рамках первого этапа команды направили на конкурс две письменные позиции: за обвинение и за защиту. «Лучшие работы проходили в следующий этап. Во время устных раундов команды представляли свои позиции и отвечали на вопросы судей», — рассказал Роман Абрашин. Матвей Владимиров отметил, что при подготовке письменных позиций и выступлений на очных раундах он руководствовался принципом «ожидаем лучшего, но готовимся к худшему». «Мы желали победить, но это не было обязательным условием для получения удовольствия от конкурса, — подчеркнул он. — Мы заняли 2-е место. Но ведь это означает, что еще существует пространство для развития. Более того, мы получили диплом за лучший меморандум стороны обвинения, это тоже очень радует». Именно международное уголовное право позволяет изучать масштабные и драматические события во всех плоскостях жизни — правовых, политических, социальных или культурных, добавил Матвей Владимиров. «Немало было приложено усилий, чтобы выйти в финал, и я горжусь нашей командной работой, — подчеркнула Ниссо Худоева. — Приняв участие в соревновании, я увидела для себя точки роста и развития нужных в профессии навыков». Благодаря конкурсу она смогла в процессе написания меморандумов углубить знания в сфере международного уголовного права, а также приобрести опыт взаимодействия с участниками игрового процесса и перенять умения, необходимые для грамотных ответов на вопросы судей. «Улучшила и навыки взаимодействия с коллегами по команде, так как мы старались организовать брейншторм максимально полезно, выстраивать сильную аргументацию наших позиций и в итоге справились с этой задачей», — заключила Ниссо Худоева.

