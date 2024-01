Этот день в истории Политеха: 22 – 28 января

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проект « Этот день в истории Политеха » продолжается событиями, которые происходили в разные годы с 22 по 28 января.

23 января 1872 года родился главный инженер Путиловского завода, учёный Александр Сергеевич Раевский. Он разработал проект кузова и ходовой (экипажной) части Щ-ЭЛ-1 — одного из двух первых в мире действующих магистральных тепловозов и первого в мире тепловоза с тележечным экипажем. С 1920 года Александр Сергеевич был профессором Петроградского политехнического института, заведовал кафедрой теории и конструкции локомотивов, совмещая преподавание с основной работой на Путиловском заводе.

25 января 1861 года родился выдающийся учёный в сфере органической химии Николай Дмитриевич Зелинский — основоположник учения о гетерогенном органическом катализе.

С 1911 по 1917 годы Николай Дмитриевич был профессором кафедры товароведения Политехнического института. Его изобретение — первый в мире универсальный угольный противогаз — спасло жизни тысяч русских солдат на фронтах Первой мировой войны. Технология фильтрации отравляющих веществ активированным углём оказалась наиболее удачной. В честь учёного первый массовый противогаз получил название «противогаз Зелинского-Кумманта».

Сын Н. Д. Зелинского доктор исторических наук, профессор Андрей Николаевич Зелинский 24 октября 2023 года посетил СПбПУ, где прошёл отборочный этап национального конкурса работ студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов «УМНЫЕ СИЗОД 2023/24».

26 января 1924 года электротехник, заведующий кафедрой радиотехники Политеха Александр Алексеевич Чернышёв разработал первые советские конструкции аппаратов для передачи изображений на расстояния — «Устройство для электрического видения на расстояния». Патент СССР № 769 был выдан 15 сентября 1924 года.

В 1907 году Александр Алексеевич окончил электромеханическое отделение Петербургского политехнического института. Через два года разработал и построил оригинальный абсолютный дистанционный электростатический ваттметр для измерений напряжений до 180 тысяч вольт постоянного и переменного тока. За работы в области высоковольтной электротехники отмечен медалью Русского технического общества и премией имени К. Ф. Сименса (1912).

27 января 1944 года — День полного освобождения Ленинграда от блокады, продлившейся 872 дня. Даже во время войны Политехнический институт оставался учебным заведением. В приказе № 89 от 6 июня 1943 года отмечается: «Студентов, оставшихся в Ленинграде, восстановить в число студентов с 1 июля и считать приступившими к учебным занятиям без отрыва от производства». В институте восстановилось 14 студентов-дипломантов, начался приём на первый курс.

27 января 1944 года студентка Политехнического института Ирина Морозова оставила запись в своём дневнике: Ленинград — освобожден!!!!!! Освобожден от блокады! Занято Волосово и 40 населенных пунктов. Замечательный день!!! Сегодня в 20.00 мы выбежали все на улицу. Мокро, лужи кругом, но… мы ничего не замечали, мчались вперед, туда, где ясно видны залпы и вспышки выстрелов из 324 орудий, 24-ю выстрелами. Как торжественно, радостно… .

В этот день к Памятнику погибшим политехникам приходят сотрудники и студенты СПбПУ, выпускники, а также жители близлежащих домов. Они чтут память тех, кто героически воевал на фронте и мужественно выживал в осажденном городе.

27 января 1869 года родился Александр Александрович Радциг — один из разработчиков первой отечественной паровой турбины типа ОК-20, выпущенной на ЛМЗ в 1926 году. В1909 году Александр Александрович стал профессором Санкт-Петербургского политехнического института. В разные годы он занимал должности декана механического факультета, профессора кафедры «Термические машины», заведующего кафедрой «Паровые турбины». С сентября 1917 по ноябрь 1918 года А. А. Радциг — директор института.

27 января 1894 года родился выдающийся гидростроитель Николай Александрович Филимонов. Поступив в Политех в 1912 году, он служил на военно-санитарных поездах и трудился техником в дорожном отделе Петрогубсовета. Весной 1920 года А. А. Филимонов участвовал в работах по возобновлению учебного процесса, который фактически прекратился в тот критический для вуза момент. В ноябре 1921 года он стал инженером-строителем. Через два года его пригласили на Волховскую стройку по сооружению первой советской гидростанции. Занимался проектированием и строительством крупнейших гидротехнических объектов Советского Союза: Днепровской, Свирских, Красноярской ГЭС, Волго-Донского судоходного канала. В 1959 году Николай Александрович стал преподавать в родном вузе, 15 лет заведовал кафедрой архитектуры и инженерно-строительного черчения. За выдающиеся заслуги и самоотверженную работу в 1952 году Н. А. Филимонов был удостоен звания Героя Социалистического труда.

28 января 1968 года при Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина было организовано Особое конструкторское бюро технической кибернетики . Сотрудники бюро создали ряд систем, не имевших аналогов в мире: всепогодные бортовые высотомеры, измерители параметров волн, система посадки беспилотного самолета-разведчика, система выпуска тормозного парашюта для самолетов и другие. Параллельно с работами в области фотонной техники в ОКБ ТК получила развитие робототехника. С 1974 года бюро становится головной организацией в СССР по промышленной, а затем и по специальной робототехнике.

В 1981 году ОКБ преобразовано в Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики. Самой ответственной задачей в те годы было создание системы бортовых манипуляторов для космического корабля «Буран», предназначенных для выполнения погрузочно-разгрузочных и других манипуляционных операций на околоземной орбите. В 1986 году коллектив ЦНИИ РТК участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, направляя туда специально созданные мобильные роботы разного назначения и бортовую аппаратуру дозиметрического контроля.

Сейчас ЦНИИ робототехники и технической кибернетики — один из крупнейших научных центров России. На его базе функционируют кафедры СПбПУ, регулярно проходят региональные, всероссийские и международные семинары и конференции.

