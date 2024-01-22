Этот день в истории Политеха: 22 – 28 января

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Проект «Этот день в истории Политеха» продолжается событиями, которые происходили в разные годы с 22 по 28 января.
23 января 1872 года родился главный инженер Путиловского завода, учёный Александр Сергеевич Раевский. Он разработал проект кузова и ходовой (экипажной) части Щ-ЭЛ-1 — одного из двух первых в мире действующих магистральных тепловозов и первого в мире тепловоза с тележечным экипажем. С 1920 года Александр Сергеевич был профессором Петроградского политехнического института, заведовал кафедрой теории и конструкции локомотивов, совмещая преподавание с основной работой на Путиловском заводе.
25 января 1861 года родился выдающийся учёный в сфере органической химии Николай Дмитриевич Зелинский — основоположник учения о гетерогенном органическом катализе.
С 1911 по 1917 годы Николай Дмитриевич был профессором кафедры товароведения Политехнического института. Его изобретение — первый в мире универсальный угольный противогаз — спасло жизни тысяч русских солдат на фронтах Первой мировой войны. Технология фильтрации отравляющих веществ активированным углём оказалась наиболее удачной. В честь учёного первый массовый противогаз получил название «противогаз Зелинского-Кумманта».
Сын Н. Д. Зелинского доктор исторических наук, профессор Андрей Николаевич Зелинский 24 октября 2023 года посетил СПбПУ, где прошёл отборочный этап национального конкурса работ студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов «УМНЫЕ СИЗОД 2023/24».
26 января 1924 года электротехник, заведующий кафедрой радиотехники Политеха Александр Алексеевич Чернышёв разработал первые советские конструкции аппаратов для передачи изображений на расстояния — «Устройство для электрического видения на расстояния». Патент СССР № 769 был выдан 15 сентября 1924 года.
В 1907 году Александр Алексеевич окончил электромеханическое отделение Петербургского политехнического института. Через два года разработал и построил оригинальный абсолютный дистанционный электростатический ваттметр для измерений напряжений до 180 тысяч вольт постоянного и переменного тока. За работы в области высоковольтной электротехники отмечен медалью Русского технического общества и премией имени К. Ф. Сименса (1912).
27 января 1944 года — День полного освобождения Ленинграда от блокады, продлившейся 872 дня. Даже во время войны Политехнический институт оставался учебным заведением. В приказе № 89 от 6 июня 1943 года отмечается: «Студентов, оставшихся в Ленинграде, восстановить в число студентов с 1 июля и считать приступившими к учебным занятиям без отрыва от производства». В институте восстановилось 14 студентов-дипломантов, начался приём на первый курс.
27 января 1944 года студентка Политехнического института Ирина Морозова оставила запись в своём дневнике:
Ленинград — освобожден!!!!!! Освобожден от блокады! Занято Волосово и 40 населенных пунктов. Замечательный день!!! Сегодня в 20.00 мы выбежали все на улицу. Мокро, лужи кругом, но… мы ничего не замечали, мчались вперед, туда, где ясно видны залпы и вспышки выстрелов из 324 орудий, 24-ю выстрелами. Как торжественно, радостно….
В этот день к Памятнику погибшим политехникам приходят сотрудники и студенты СПбПУ, выпускники, а также жители близлежащих домов. Они чтут память тех, кто героически воевал на фронте и мужественно выживал в осажденном городе.
27 января 1869 года родился Александр Александрович Радциг — один из разработчиков первой отечественной паровой турбины типа ОК-20, выпущенной на ЛМЗ в 1926 году. В1909 году Александр Александрович стал профессором Санкт-Петербургского политехнического института. В разные годы он занимал должности декана механического факультета, профессора кафедры «Термические машины», заведующего кафедрой «Паровые турбины». С сентября 1917 по ноябрь 1918 года А. А. Радциг — директор института.
27 января 1894 года родился выдающийся гидростроитель Николай Александрович Филимонов. Поступив в Политех в 1912 году, он служил на военно-санитарных поездах и трудился техником в дорожном отделе Петрогубсовета. Весной 1920 года А. А. Филимонов участвовал в работах по возобновлению учебного процесса, который фактически прекратился в тот критический для вуза момент. В ноябре 1921 года он стал инженером-строителем. Через два года его пригласили на Волховскую стройку по сооружению первой советской гидростанции. Занимался проектированием и строительством крупнейших гидротехнических объектов Советского Союза: Днепровской, Свирских, Красноярской ГЭС, Волго-Донского судоходного канала. В 1959 году Николай Александрович стал преподавать в родном вузе, 15 лет заведовал кафедрой архитектуры и инженерно-строительного черчения. За выдающиеся заслуги и самоотверженную работу в 1952 году Н. А. Филимонов был удостоен звания Героя Социалистического труда.
28 января 1968 года при Ленинградском политехническом институте имени М. И. Калинина было организовано Особое конструкторское бюро технической кибернетики. Сотрудники бюро создали ряд систем, не имевших аналогов в мире: всепогодные бортовые высотомеры, измерители параметров волн, система посадки беспилотного самолета-разведчика, система выпуска тормозного парашюта для самолетов и другие. Параллельно с работами в области фотонной техники в ОКБ ТК получила развитие робототехника. С 1974 года бюро становится головной организацией в СССР по промышленной, а затем и по специальной робототехнике.
В 1981 году ОКБ преобразовано в Центральный научно-исследовательский институт робототехники и технической кибернетики. Самой ответственной задачей в те годы было создание системы бортовых манипуляторов для космического корабля «Буран», предназначенных для выполнения погрузочно-разгрузочных и других манипуляционных операций на околоземной орбите. В 1986 году коллектив ЦНИИ РТК участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, направляя туда специально созданные мобильные роботы разного назначения и бортовую аппаратуру дозиметрического контроля.
Сейчас ЦНИИ робототехники и технической кибернетики — один из крупнейших научных центров России. На его базе функционируют кафедры СПбПУ, регулярно проходят региональные, всероссийские и международные семинары и конференции.
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