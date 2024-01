Финансовые новости: Об изменениях в спецификации фьючерсных контрактов с автопролонгацией на индексы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

29 января 2024 года вступает в силу новая редакция спецификации фьючерсных контрактов с автопролонгацией на индексы (с возможностью исполнения путем заключения фьючерсного контракта на индекс).

С этого числа изменяется порядок расчета вариационной маржи в период вечернего клиринга: в новой редакции спецификации дивидендная поправка (IndexDiv) учитывается в вариационной марже не только по позиции, сформировавшейся на предыдущий вечерний клиринг, но и по сделкам, заключенным в период вечерней торговой сессии.

Таким образом, покупателям вечного фьючерса на Индекс МосБиржи (IMOEXF) будет начисляться дивидендная поправка, если позиция была открыта до 23:50 дня, предшествующего дню закрытия реестра акционеров по акции из Индекса МосБиржи.

Новая редакция спецификации размещена на странице: https://fs.moex.com/files/26107

Подробные изменения размещены на странице: https://www.moex.com/a8621



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI