Финансовые новости: Исследователи Банка России восстановили историю публикаций российского ВВП

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Эксперты Банка России собрали винтажные данные по российскому ВВП и его компонентам, они представлены в опубликованном исследовании . В набор данных включена информация о пересмотрах номинальных и реальных квартальных показателей в период с декабря 2005 года по настоящее время.

В работе также приводится методология сбора исторических показателей с использованием сервиса Wayback Machine, которая позволяет находить информацию, даже если история ее публикаций не сохранена.

С 2024 года эти данные и собранные сотрудниками Банка России в других исследованиях пересмотры основных макроэкономических показателей будут раз в полгода обновляться на одноименной странице в разделе «Исследования».

Фото на превью: Romeovip_md / Shutterstock / Fotodom