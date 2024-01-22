Финансовые новости: Инфляция в декабре замедлилась

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Годовая инфляция в декабре немного снизилась — до 7,4 с 7,5% в ноябре. Рост цен к предыдущему месяцу с поправкой на сезонность также замедлился. Уменьшилась как устойчивая составляющая роста цен, так и вклад разовых факторов. Несмотря на замедление, устойчивое инфляционное давление оставалось высоким.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен». Фото на превью: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

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