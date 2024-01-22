Финансовые новости: Богдан Шабля с 5 февраля возглавит Департамент финансового мониторинга и валютного контроля (22.01.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Приказом Председателя Банка России Шабля Богдан Александрович с 5 февраля 2024 года назначен директором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля. Ранее он возглавлял Службу текущего банковского надзора.

Илья Ясинский, ранее занимавший должность директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, покидает Банк России 4 февраля 2024 года.

С 5 февраля 2024 года исполняющим обязанности директора Службы текущего банковского надзора назначен Шарлай Алексей Александрович, в настоящее время заместитель руководителя этого структурного подразделения.

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