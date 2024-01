Татьяна Илюшникова обсудила оказание медицинской помощи на горнолыжных курортах КЧР

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илющникова и представители Минздрава России изучили состояние системы здравоохранения на курорте Архыз и оказание оперативной медицинской помощи отдыхающим.

В ходе рабочей поездки представители федеральных ведомств осмотрели хирургическое и реанимационное отделения Зеленчукской районной больницы, детально обсудили маршрут пациента с главным врачом Анатолием Величко, а также посетили фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), который является промежуточным звеном между районной больницей и поселком Архыз, проверили его готовность к приёму пациентов и оказанию необходимой медицинской помощи. Подробно была изучена организация службы спасения на курорте.

Отдельно обсудили взаимодействие частных и государственных медицинских организаций, построение соответствующей финансовой модели оказания помощи.

«Внедрение и реализация эксперимента по привлечению к оказанию медицинской помощи частных медицинских организаций позволит повысить стандарты качества соответствующих услуг для отдыхающих на курорте», – подчеркнула заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

По словам директора Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Антона Назаренко, на горнолыжных курортах особенно важно оперативно доставить травмированного пациента в лечебное учреждение.

«В связи с тем, что полученные травмы на территории горнолыжных курортов зачастую характеризуются множественными повреждениями, существенную роль в оказании медицинской помощи играет транспортировка пациентов в травмоцентр в промежуток 60 минут. Близость его расположения, а также возможность привлечения средств авиации для своевременной эвакуации пострадавших будут способствовать оперативному медицинскому вмешательству», – отметил Антон Назаренко.

По словам директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Екатерины Каракулиной, готовность системы в целом и отдельно каждого этапа оказания медицинской помощи, в том числе утверждение схем маршрутизации, материально-техническое оснащение и укомплектованность медицинскими кадрами, являются неотъемлемой составляющей оказания качественной и своевременной медицинской помощи пострадавшим и заболевшим туристам.

