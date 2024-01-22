Помоги СВОим вместе с ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Приглашаем студентов присоединиться к акции «ГУУ – СВОим», направленной на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих ВС РФ, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, и мирных жителей.
23 января состоится первое мероприятие акции: мастер-класс по изготовлению сухих душей. Сухой душ – это комплект из дорнитовой губки, пропитанной гелем. Для использования губку достаточно смочить водой и вспенить. Ею можно обтереться, при этом смывать пену не нужно.
Желающих принять участие просим записаться у Антона Лукьянова по номеру +79958998273. Торопитесь подать заявку, ведь количество мест ограничено: не более 20 человек.
Мастер-класс пройдет в ГУ 202. Начало в 16:00.
Информация о проведении следующих мероприятий будет дополнительно опубликована на сайте и в социальных сетях ГУУ.
Мероприятия также являются частью народной акции Минобрнауки «Вузы для фронта!».
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 23.01.2024
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.