Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Приглашаем студентов присоединиться к акции «ГУУ – СВОим», направленной на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих ВС РФ, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, и мирных жителей.

23 января состоится первое мероприятие акции: мастер-класс по изготовлению сухих душей. Сухой душ – это комплект из дорнитовой губки, пропитанной гелем. Для использования губку достаточно смочить водой и вспенить. Ею можно обтереться, при этом смывать пену не нужно.

Желающих принять участие просим записаться у Антона Лукьянова по номеру +79958998273. Торопитесь подать заявку, ведь количество мест ограничено: не более 20 человек.

Мастер-класс пройдет в ГУ 202. Начало в 16:00.

Информация о проведении следующих мероприятий будет дополнительно опубликована на сайте и в социальных сетях ГУУ.

Мероприятия также являются частью народной акции Минобрнауки «Вузы для фронта!».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI