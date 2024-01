Политех увеличит количество бюджетных мест на инженерных и IT- направлениях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — рекордсмен по количеству бюджетных мест среди вузов Санкт-Петербурга и входит в топ-5 вузов — лидеров по количеству бюджетных мест в стране . Ежегодно СПбПУ принимает почти сто тысяч заявлений на поступление в бакалавриат, специалитет и магистратуру. Политех востребован абитуриентами, поэтому увеличивает количество бюджетных мест по программам подготовки инженеров и IT-специалистов.

На очной форме обучения в 2024 году в СПбПУ объявлен приём на дополнительные 60 бюджетных мест специалитета, что на 16 % больше, чем в прошлом году.

Также в 2024 году в СПбПУ общий объём бюджетных мест в магистратуре на очной форме обучения составит 2397 мест, что на 1,2 % больше, чем в 2023 году.

Всего в 2024–2025 учебном году бесплатное обучение в СПбПУ по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет и магистратура) смогут начать 5877 студентов. Из них 3434 — очно в бакалавриате и специалитете, 2443 — в магистратуре (на очной и очно-заочной формах обучения).

Топ-5 направлений подготовки с наибольшим приростом бюджетных мест:

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» + 20 мест (бакалавриат)

«Информационные системы и технологии» + 19 мест (бакалавриат)

«Наземные транспортно-технологические средства» + 16 мест (специалитет)

«Строительство уникальных зданий и сооружений» + 14 мест (специалитет)

«Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг» + 13 мест (специалитет)

Дополнительно к увеличению количества бюджетных мест по направлениям подготовки, на которые проводился набор в 2023 году, в СПбПУ в 2024 году будет открыт набор на бюджетные места очной формы обучения по специальностям:

«Дизайн архитектурной среды» — 25 бюджетных мест (бакалавриат)

«Судебная экспертиза» — 5 бюджетных мест (специалитет)

С информацией, касающейся приёмной кампании 2024 года , в том числе: о количестве мест для приёма на обучение по различным условиям поступления с указанием особой квоты и отдельной квоты; о сроках проведения приёма; о перечне вступительных испытаний с указанием минимального количества баллов; о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих, абитуриенты Политеха могут ознакомиться здесь .

