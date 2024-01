На объектах первой очереди нового кампуса НГУ начали монтировать мебель

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В одном из новых строящихся общежитий НГУ, которое относится к объектам первой очереди кампуса мирового уровня, наряду с учебными корпусом СУНЦ НГУ, досуговым центром и вторым общежитием, приступили к сборке и расстановке мебели. Работы стартовали с верхнего, шестого этажа. Мебель монтируется в комнатах и местах общего пользования — кухнях-гостиных. Практически вся мебель российского производства, изготавливалась на заказ.

Работы по монтажу мебели будут проводиться в следующей последовательности: второе общежитие, учебный корпус, отделка которого сейчас завершается, досуговый центр и первое общежитие. Все работы планируется завершить в июне.

Кроме того, на объектах первой очереди ведутся фасадные работы и завершаются работы по монтажу светопрозрачных конструкций и монтаж основных инженерных систем, а также продолжаются работы по монтажу слаботочных систем, к которым относятся компьютерные сети, интернет, телефония, видеонаблюдение, пожарные и охранные сигнализации. На последнем этапе в помещениях будут устанавливаться розетки, включатели и выключатели, светильники и др. В целом степень готовности объектов первой очереди превышает 70% (по общежитиям показатель достиг 75%).

— Одна из целей НГУ — это развитие физматшколы, 60-летие которой мы отмечали в 2023 году. Ранее вхождение в науку — очень важное направление, для чего изначально и была создана физматшкола; и это одна из программ, которая будет реализовываться на базе нового кампуса НГУ. Сейчас около 50 % выпускников ФМШ поступают в НГУ, и перед нами стоит задача наращивать эту долю. Уверен, что создание современной инфраструктуры и комфортных условий для обучения также внесут свой вклад в решение данной задачи, — прокомментировал Михаил Федорук, ректор НГУ.

Продолжаются работы и на объектах второй очереди: в корпусе поточных аудиторий ведутся работы по устройству кровли, фасада, монтажа конструкций надземного перехода, отделочные работы подземного этажа; в здании учебно-научного центра Института медицины и психологии НГУ ведутся работы по устройству вертикальных конструкций 4-го этажа, плиты перекрытия 3-го этажа; в здании научно-исследовательского центра ведутся работы по устройству гидроизоляционного покрытия фундамента, вертикальных конструкций и плиты перекрытия подземного этажа, вертикальных конструкций и плиты перекрытия 1-го этажа.

Строительство кампуса мирового уровня НГУ является частью национального проекта «Наука и университеты», который реализуется по поручению Президента Российской федерации Владимира Путина. Планируется, что строительство объектов первой очереди завершится в первом полугодии 2024 года, объектов второй очереди — в третьем квартале 2025 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI