Еще одна победа хоккеистов ГУУ

21 января Хоккейная команда ГУУ одержала победу над командой МФЮА МИТУ-МАСИ.

Встреча прошла в Ледовом дворце «Сокольники».

Наши парни с первых минут заняли позицию лидера и не упускали ее до самого финала. Капитан команды Андрей Ларин оформил покер, чего давно не было на игровой площадке. Дублем порадовал болельщиков Максим Грицук. Еще по шайбе в ворота соперника забили Исмаил Зайнуллин, Иван Кудаков, Даниил Булатов и Александр Арсентьев.

Итоговый счет матча 10:2 в пользу ГУУ.

Игра состоялась в рамках чемпионата Студенческой хоккейной лиги Москвы и Подмосковья.

Напомним, что 17 января хоккеисты ГУУ в составе сборной Москвы победили в шоу-матче на Красной площади.

Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед!

