Дни открытых дверей МГУ и МФТИ завершили Неделю генетики в павильоне «Роснефти»

20 и 21 января в павильоне «Роснефти» в рамках Международной выставки-форума «Россия» состоялись Дни открытых дверей МГУ и МФТИ. Представители вузов рассказали посетителям о магистерских программах по генетике, созданных совместно с «Роснефтью».

Профессор кафедры молекулярной биологии МГУ Пётр Каменский представил программу «Геномика и здоровье человека». Он отметил, что данное направление обучения находится на стыке нескольких наук: биологии, химии, математики и информатики, – что требует всесторонней подготовки абитуриентов и разработки новых методик преподавания. Значительная часть занятий проходит на площадке Центра полногеномного секвенирования (далее – Центр), где после окончания магистратуры молодые специалисты зачастую находят работу.

Центр был создан в рамках Федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий, основным технологическим партнером которой является «Роснефть». При поддержке Компании Центр реализует генетическую инициативу «100 000+Я», цель которой – прочтение геномов 100 тысяч россиян для совершенствования методов диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, а также разработки новых подходов к их терапии и лекарств.

Презентацию программы МФТИ «Алгоритмическая биология» провел директор Физтех-школы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин. Он рассказал, что основной предпосылкой создания программы стала острая потребность в биоинформатиках, а в ее разработке приняли участие высококлассные специалисты, такие как молекулярный биолог с мировым именем Константин Северинов. Представители института также выступили в павильоне «Роснефти» с познавательными лекциями.

Кроме того, 21 января на экспозиции была проведена презентация книги «Генетическая лотерея», написанная врачом-генетиком Ириной Жегулиной. Она рассказала про важность генетического скрининга перед беременностью и то, как снизить риски наследственных заболеваний у детей.

В период с 16 по 21 января в павильоне Компании на ВДНХ проходила Неделя генетики, в ходе которой состоялись лекция Константина Северинова «Важность генетических исследований для будущего человечества», презентация генетической инициативы «100 000+Я», доклады ученых-генетиков, тематические квизы с призами и показы познавательных роликов.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях в павильоне Компании и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

22 января 2024 г.

