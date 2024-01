В Сочи состоялся Всероссийский Форум «КВН – школа лидеров»

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 января завершился третий Всероссийский Форум «КВН – школа лидеров», прошедший в рамках 35-го юбилейного Международного фестиваля команд КВН «КиВиН-2024» в г. Сочи. Идею создания форума ранее предложил ректор Государственного университета управления Владимир Строев.

В рамках Форума прошла пленарная сессия, основной тематикой которой стала интеграция движения КВН в различные сферы общественной жизни, включая воспитание молодёжи и рост регионального валового продукта за счёт взаимодействия движения КВН и ключевых инструментов экономического развития.

Пленарное заседание открыла заместитель министра науки и высшего образования Ольга Петрова, поприветствовавшая участников и спикеров по видеоконференцсвязи.

Также среди спикеров мероприятия были заявлены ректор ГУУ Владимир Строев, директор ТТО «АМИК» Александр Масляков, заместитель руководителя Росмолодёжь Дамир Фаттахов, заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников, директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Рубен Партевян. Модератором встречи выступил проректор ГУУ Павел Павловский.

После мероприятия все гости форума смогли посетить второй тур фестиваля «КиВиН-2024», куда прошли две команды ГУУ – «Без баб» и «СинглПлеер».

Форум «КВН – школа лидеров» направлен на сотрудников федеральных и региональных органов исполнительной власти, отвечающих за реализацию молодежной политики и воспитательной работы, образовательных организаций высшего образования, занимающихся развитием движения КВН в образовательных учреждениях.

