В павильоне «Роснефти» на ВДНХ пройдут Дни студенчества

23 января в павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ начнутся Дни студенчества, в рамках которых представители университетов проведут дни открытых дверей, познавательные лекции, квизы и олимпиады, а сотрудники Компании расскажут о программе по взаимодействию с вузами. Также на площадке состоятся выступления творческих коллективов.

Каждому из участвующих в событии вузов будет посвящен отдельный день. 23 января в 12:00 состоится открытие Дней студенчества, которое проведут представитель Компании и ректор РГУ нефти и газа им. Губкина Виктор Мартынов, а также презентация корпоративной программы Компании «Школа – вуз – предприятие». Затем начнутся день открытых дверей РГУ, выступление творческих коллективов, лекции и деловые игры от сотрудников и студентов университета, а также викторина на нефтегазовую тематику.

Вслед за этим, с 24 по 26 января, пройдут дни ДВФУ, МГИМО и МГУ им. Ломоносова. Посетители павильона смогут ознакомиться с информацией о вузах, узнать про их образовательные программы, послушать интересные лекции и принять участие в различных активностях.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Об основных событиях Дней студенчества и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Справка: С целью формирования внешнего кадрового резерва Компании и обеспечения постоянного притока молодых специалистов, имеющих качественную профессиональную подготовку, в 2005 году была создана корпоративная система непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». Первая ступень системы непрерывного образования – организация «Роснефть-классов» на базе лучших учебных заведений: школ, лицеев, гимназий. «Роснефть-классы» ориентированы на получение школьниками качественного общего среднего образования для продолжения обучения в вузах по инженерным направлениям подготовки и трудоустройство в Компанию после получения профильного образования. Сегодня «Роснефть-классы» открыты в 58 школах, расположенных на территории 21 субъекта РФ, в которых учатся около 2,4 тыс. школьников.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

22 января 2024 г.

