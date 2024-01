Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» заключил первую корпоративную электронную кредитную сделку с залогом недвижимости Банк «РОССИЯ» и Группа компаний «УПТК-65» провели кредитную сделку с залогом недвижимости в электронной форме. Оформление документации проходило дистанционно при помощи сервиса Банка «Личный кабинет юридического лица» и «Платформы СКБ Техно» по взаимодействию с Росреестром. Регистрация обременения Банка осуществлена Росреестром по электронным каналам связи за один рабочий день. Заключение кредитной документации в электронной форме и оперативная регистрация договора ипотеки в органах Росреестра позволили клиенту в кратчайшие сроки получить доступ к кредитным средствам, а также обеспечить выполнение ковенантов по договору. Справка: «УПТК-65» — один из ведущих поставщиков металлопродукции в Северо-Западном регионе РФ. Современный производственный комплекс общей площадью более 5 тысяч квадратных метров расположен на территории промышленной базы «Ржевка» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

