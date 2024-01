СПбГАСУ отмечает День аспиранта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Традиционно 21 января в России отмечается День аспиранта. Праздник учреждён в 2008 г. и приурочен к событию 1925 г., когда Совнарком РСФСР регламентировал систему подготовки научных работников.

Аспирантура – первая ступень научной карьеры. Будущий кандидат наук проходит теоретическую и практическую подготовку по выбранному направлению, осваивает иностранный язык, историю и философию науки, готовит диссертацию в определённой области знания.

В настоящее время в СПбГАСУ – 277 аспирантов, в том числе 47 из зарубежных стран. В вузе действуют пять диссертационных советов по 12 специальностям.

Аспиранты СПбГАСУ успешно участвуют в престижных научных конкурсах В 2023 г. два аспиранта стали победителями конкурса грантов для студентов вузов Санкт-Петербурга, один аспирант – стипендиат Президента России по приоритетным направлениям, двое – стипендиаты Правительства Российской Федерации.

Поздравляем аспирантов с их профессиональным праздником! Желаем плодотворного научного поиска, новаторских идей, уникальных открытий и успешной защиты кандидатских!

