Максим Решетников: выстраиваем поддержку туризма с учетом растущего интереса к спорту и ЗОЖ

В рамках Дня спорта и туризма на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко провел пленарное заседание «Спорт и туризм. Синергия развития». В мероприятии также приняли участие министр экономического развития России Максим Решетников, министр спорта России Олег Матыцин, губернатор Приморского края, председатель комиссии Государственного совета по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» Олег Кожемяко, член экспертного совета при Правительстве России, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева, представители бизнес-структур.

На открытии Дня спорта и туризма вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул: «Около 2,5 месяцев выставка «Россия», организованная по инициативе Президента Владимира Путина, радушно принимает гостей из всех уголков нашей страны и других государств. Более 5 млн человек оценили достижения и возможности страны – ее регионов и экономики».

На пленарном заседании Дмитрий Чернышенко рассказал о стратегической связи сфер спорта и туризма. «Синергия туризма и спорта влияет на создание новых точек притяжения, развитие регионов и здоровье граждан. Спортсооружения становятся точками притяжения для крупных событийных мероприятий и драйверами развития массового туризма, а объекты туринфраструктуры становятся местами для проведения спортивных сборов. Туризм формирует спрос на продукцию и услуги множества других отраслей – транспорт, ЖКХ, общепит, культура, строительство. Есть определенная магия цифр, если посмотреть на данные Минэкономразвития и Минспорта: по итогам 2023 года мы превысили цифры по внутреннему турпотоку уровня доковидного 2019 года – это свыше 75 миллионов человек. Это практически совпадает с количеством занимающихся спортом в нашей стране – 77 миллионов человек. Важно продолжить достижение всех целей, поставленных Президентом России, и обеспечить независимость и технологический суверенитет нашей страны», – сказал Дмитрий Чернышенко.

«Минэкономразвития при разработке мер поддержки отрасли ориентируется, в том числе, на растущий интерес туристов к спорту и здоровому образу жизни. С помощью механизма особых экономических зон развиваются крупнейшие горнолыжные курорты страны, а программу льготного кредитования в рамках нацпроекта по туризму теперь можно использовать для развития инфраструктуры горнолыжных комплексов», —сообщил Максим Решетников.

Россияне все чаще путешествуют по стране. За 11 месяцев 2023 года прирост +20% турпоездок или на 12 млн человек. Расширяется и география поездок. Северный Кавказ показал прирост турпоездок в 2 раза выше среднероссийских.

«Проведение спортивных мероприятий повышает туристический имидж регионов и становится импульсом для будущих инвестиций, помогает развитию местной экономики и вовлечению бизнеса. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Екатеринбург, Владивосток, Красноярск, Якутск – эти и многие другие города были значительно преобразованы в преддверии крупных спортивных турниров. Россия всегда была и остается пионером в создании новых форматов соревнований. Мы продолжим и дальше развивать национальную систему спорта, создавать условия для массового спорта и спорта высших достижений и уверены, что спорт есть и будет нормой жизни каждого россиянина», – сказал Олег Матыцин.

Генеральный директор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов отметил особое внимание государства к развитию Северного Кавказа.

«На «Эльбрус» вслед за создаваемой нами инфраструктурой пришли крупные инвесторы, летний турпоток на курорты становится сравним с зимним, активно строим новые точки притяжения – морской курорт на Каспии, горнолыжные «Ведучи» и «Мамисон» в Чечне и Северной Осетии. Можно с уверенностью сказать, что меры господдержки отрасли туризма и спорта уже выливаются в рост турпотока, развитие малого бизнеса на местах, а значит, и повышение качества жизни людей», — сказал Андрей Юмшанов.

В 2024 году Россия организует Игры Будущего и Игры БРИКС, которые пройдут в Казани, Дети Азии в Якутске, Дети Приморья во Владивостоке, Игры дружбы в Москве и Екатеринбурге. Всероссийская зимняя спартакиада сильнейших откроет планируются к проведению Российско-Китайские молодежные игры, которые пройдут в Сахалине и на Дальнем Востоке в 2026 году.

Дмитрий Чернышенко рассказал об уникальном Международном мультиспортивном турнире «Игры Будущего», проведение которого позволяет активно развивать спорт и туризм.

«Игры Будущего» – главный фиджитал-турнир, концепция которого реализует принцип гармоничного развития, объединяя киберспорт и классические виды спорта. «Игры Будущего» – один из результатов Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Казань готова со свойственным России гостеприимством принять гостей, представителей СМИ, спортсменов и болельщиков из разных стран мира. Деловая программа Игр откроет новые возможности для международного сотрудничества не только в сфере спорта, но и в областях науки, инноваций, игровой индустрии, креативной экономики. Гости «Игр Будущего» увидят образ России, сочетающий в себе самобытность культуры и инновационность», – подчеркнул вице-премьер.

