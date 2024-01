В МГУ прошел зимний День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 января, в преддверии Татьяниного дня, в МГУ прошел День открытых дверей, который посетили более 5000 абитуриентов и их родителей. В рамках мероприятия ректор МГУ академик В.А. Садовничий рассказал о славной 270-летней истории и традициях Московского университета.

День открытых дверей начался с интерактивной научно-популярной выставки в Главном здании. Гости познакомились с факультетами, узнали о подробностях поступления, а также задали вопросы представителям приемной комиссии. Мероприятие продолжилось в Актовом зале, где посетители услышали традиционное выступление ректора.

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий: «Я хотел бы всех поздравить с успешным началом нового года. Московский университет готовится к своему юбилею: 25 января нам исполнится 269 лет. А ровно через год мы будем праздновать 270-летие МГУ. Мы учитываем изменения и вызовы, которые происходят в образовании, науке и обществе. Одним из ответов на эти изменения является создание на базе МГУ Передовой инженерной школы. В ее рамках Московский университет будет готовить инженеров в области биоинженерии, биоинформатики и создания современных лекарств. Важно отметить, что такая фундаментальная инженерия предполагает совокупность знаний по разным предметам, включающим в себя биологию, химию, физику и математику. Помимо ПИШ, в МГУ работает 40 факультетов по всем направлениям классического университета. На них ведется подготовка первоклассных специалистов в различных сферах науки».

Виктор Антонович познакомил собравшихся с руководителями факультетов и подчеркнул, что ведущий университет страны представляет собой научно-образовательный комплекс мирового уровня. МГУ сегодня – это 40 факультетов, 377 кафедр, 40 научно-исследовательских институтов и центров, 9 филиалов (из них 5 за рубежом) и Совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в г. Шэньчжэне, а также 3 школы: Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова, Университетская гимназия, Первый университетский лицей имени Н.И. Лобачевского в Усть-Лабинске Краснодарского края.

Впечатляет научно-исследовательская инфраструктура университета: научная библиотека с 12 миллионами томов – вторая в России, ботанический сад, издательский дом, собственный медицинский центр, вычислительный центр и его суперкомпьютеры, в том числе новейший и самый мощный в стране суперкомпьютер «МГУ-270» суммарной производительности 400 AI Петафлопс, предназначенный для работ в сфере искусственного интеллекта. В активе университета и 6 выведенных на орбиту искусственных спутников Земли, научные станции в основных климатических зонах страны.

МГУ является одним из самых сильных в мире по кадровому потенциалу – на 45 тысяч обучающихся приходится 6000 профессоров и преподавателей, 3000 докторов наук. «Сила и гордость Московского университета – это 6000 научных сотрудников, а также 300 академиков и членов-корреспондентов РАН и госакадемий. Половина наших сотрудников – научные работники. Такого больше нигде нет. У нас самая большая аспирантура в стране и 11 тысяч иностранных студентов и аспирантов, – подчеркнул ректор. – Московский университет – это не просто университет. Он учит науке, учит открывать, доказывать, быть первым.»

В.А. Садовничий также рассказал об уникальном Инновационном научно-техническом центре МГУ «Воробьевы горы» и выразил надежду, что будущие студенты и выпускники примут активное участие в деятельности технологической долины МГУ: «По окончании учебы приглашаю вас в Долину, чтобы реализовывать свой замысел. Это великое преимущество Московского университета. При других университетах подобных проектов нет».

Виктор Антонович пожелал школьникам успехов и выразил надежду, что сегодняшние абитуриенты совсем скоро присоединятся к большой семье МГУ имени М.В. Ломоносова: «Мы очень рады, что абитуриенты пришли уже во второй раз в этом учебном году. Желаю ребятам успехов в поступлении, учебе и карьере. Я уверен, что будущее в надежных руках».

День открытых дверей предоставил будущим студентам и их родителям уникальную возможность посмотреть на лучший университет страны изнутри, а также узнать ответы на все волнующие вопросы об учебе в МГУ. В частности, гости узнали об особенностях приемной кампании 2024 года – особенно значимом вопросе для сотен тысяч выпускников средних школ.

