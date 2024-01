«Садовничий. Жизнь с МГУ»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ректор МГУ академик В.А. Садовничий в эфире программы «Ректорат» с Анатолием Торкуновым рассказал о том, как начинался его путь в науке и на посту ректора, как изменился университет за последние три десятилетия и чем живет сегодня, а также о планах университета в предъюбилейный год.

