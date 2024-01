Поздравляем с днём рождения Артема Терпугова!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В этот прекрасный зимний день Государственный университет управления поздравляет с днём рождения проректора, кандидата экономических наук Артема Терпугова.

Всевидящее око нашего уважаемого Артёма Евгеньевича неустанно следит за порядком в финансовых и организационных делах университета. Стоит кому-то начать витать в облаках и фантазировать о «прожектах», как доброе слово и строгий взгляд добавят его рассуждениям практичности и помогут найти реальное и выполнимое решение. Тем больше мы ценим улыбку и искрящийся взгляд нашего бесценного проректора.

Дорогой Артем Евгеньевич! Желаем Вам крепкого здоровья, финансового благополучия и успеха во всех начинаниях. Пусть каждый день дарит новые идеи, удовольствие от работы и поддержку дорогих сердцу людей. Ведь самое ценное богатство – это любовь близких, которые всегда будут рядом с Вами!

