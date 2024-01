19.01.2024 Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z unijnym komisarzem Didierem Reyndersem

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z unijnym komisarzem Didierem Reyndersem19.01.2024

Podczas dzisiejszego spotkania w Warszawie szef polskiej dyplomacji poinformował Komisarza UE ds. wymiaru sprawiedliwości Didiera Reyndersa o najnowszych inicjatywach władz polskich mających na celu przywrócenie zasady rządów prawa i porządku konstytucyjnego w Polsce.

Ministro Sikorski wskazał, że determinacja władz polskich na rzecz przeprowadzenia reform powinna zostać uwzględniona przez Komisję Europejską w kontekście pełnego odblokowania funduszy unijnych dla Polski. Podkreślił, że Polska przywiązuje szczególną wagę do wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących praworządności. Jak dodał ministro Sikorski, ich wykonanie jest priorytetem obecnego rządu.

Na spotkaniu strony omówiły również kwestię odpowiedzialności Rosji za zbrodnie międzynarodowe popełniane przeciwko Ukrainie oraz konieczności wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do jej wsparcia i odbudowy. Ministro Sikorski przypomniał niezmienne stanowisko Polski, że kluczową kwestią jest pociągnięcie przez społeczność międzynarodową do odpowiedzialności zarówno Rosji jako państwa, jak i wszystkich indywidualnych sprawców zbrodni popełnio nych przez siły rosyjskie na terytorium Ukrainy, a także wyegzekwowanie od państwa agresora pokrycia kosztów odbudowy zaatakowanego przez niego kraju.

Foto: Sebastián Indra/MSZ

