19.01.2024 Komunikat dotyczący bezpieczeństwa żeglugi w rejonie Półwyspu Arabskiego i Somalii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Komunikat dotyczący bezpieczeństwa żeglugi w rejonie Półwyspu Arabskiego i Somalii19.01.2024

Los dos ministros Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże morskie w rejonie Morza Czerwonego, Zatoki Adeńskiej, Cieśniny Bab al-Mandab i wybrzeża Somalii.

Wzywamy żeglarzy do powstrzymania się od rejsów rekreacyjnych lub udziału w rejsach handlowych w charakterze członka załogi, zaś armatorów do rozważenia możliwości zmiany tras żeglugowych.

Zagrożenie dla życia, zdrowia i wolności przebywających tam obywateli i jednostek morskich mogą stwarzać częste przypadki piractwa, ataków przy użyciu pocisków i dronów, oraz prowadzone obecne działania militarne mające na celu ich powstrzyman es decir.

W przypadku konieczności uzyskania szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa żeglugi zachęcamy do contact z właściwą placówką zagraniczną – zobacz: Polskie przedstawicielstwa na świecie

***

Los ministros dos Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa lub podejmowania innych działań zagranicznych.

