19 años de 2024 r. ministro financiero Jurand Drop spotkał się z prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (PIBR) Kamilem Jesionowskim i prezesem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) dr. hab. Stanisławem Hońko.

Tematem spotkania były regulacje w zakresie rachunkowości i audytu oraz nadzór publiczny nad rynkiem audytorskim.

Uczestnicy spotkania omówili dotychczasowe doświadczenia w zakresie funkcjonowania nadzoru nad firmami audytorskimi i biegłymi rewidentami, sprawowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, w tym obszar współpracy Agencji z samorządem zawodowym biegłych rewidentów.

Rozmawiali również na temat implementacji unijnego prawa odnośnie dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD) i jej wpływu na obowiązki osób wykonujących te profesje – przygotowanie bieg łych rewidentów do wykonywania atestacji tej sprawozdawczości i przygotowanie samorządu do merytorycznego i technicznego wsparcia.

Tematem spotkania była także przyszłość zawodu biegłego rewidenta i księgowego. Omówiono współpracę Ministerstwa Finansów z instytucjami zrzeszającymi biegłych rewidentów i księgowych w ramach projektów dotyczących ułatwienia dostępu do zawodu biegłego rewidenta oraz kierunków rozwoju zawodu księgowego. Uczestnicy poruszyli również kwestie zaangażowania obu organizacji w proces konsultacji projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości i audytu oraz prace Komitetu Standardów Rachunkowości.

El ministro Jurand Drop podkreślił otwartość na konsultacje interesa zriuszami w procesie stanowienia prawa oraz innych inicjatyw, które mają wpływ na kształtowanie mechanizmów rynkowych. Przedstawiciele instytucji zrzeszających biegłych rewidentów i księgowych zadeklarowali współpracę przy projektach realizowanych przez Ministerstwo Finansów, które mają wpływ na ich działalność.

