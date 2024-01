Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

«Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Банка «РОССИЯ» на уровне ruAA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «АБ «РОССИЯ» на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

Рейтинг Банка обусловлен сильными рыночными позициями и высокой рентабельностью бизнеса при адекватных оценках операционной эффективности, качества активов и качества корпоративного управления.

Сильная оценка рыночных позиций обусловлена значительными конкурентными позициями Банка в сегменте кредитования и расчетного обслуживания юридических лиц. Аналитики также обращают внимание на наличие клиентской базы, включающей стратегические предприятия Российской Федерации, что подтверждает высокий уровень значимости Банка на федеральном уровне. Одним из положительных факторов стала также разветвленная сеть присутствия Банка, которую агентство рассматривает как широкую.

Операционная эффективность за период с 01.10.2022 по 01.10.2023 оценивается агентством как адекватная. Рентабельность балансового капитала Банка по чистой прибыли, по оценке экспертов, увеличилась относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 18% на фоне стабилизации чистой процентной маржи.

Оценка качества активов Банка отражает невысокую по сравнению со среднерыночным уровнем долю проблемных ссуд. Отраслевая диверсификация корпоративного кредитного портфеля Банка рассматривается как адекватная. Качество портфеля ценных бумаг аналитики оценили как высокое, отметив, что в нем преобладают вложения в бумаги высоконадежных эмитентов.

По мнению агентства, у Банка имеется достаточно источников аккумулирования ликвидности для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами. Аналитики подчеркивают, что Банк располагает ЗПИФами высоколиквидных ценных бумаг. Отмечается также стабильно высокая концентрация пассивов на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов.

Положительную оценку получило и корпоративное управление — его качество и действующие в Банке практики риск-менеджмента, по мнению аналитиков, в целом соответствуют масштабам и направлениям деятельности Банка. Темпы роста кредитного портфеля ожидаются на сопоставимом с 2023 года уровне, планы по финансовому результату также аналогичны целевым значениям прошлого года.

Прогноз по текущему рейтингу Банка «РОССИЯ» остается стабильным, что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

