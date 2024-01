Хоккеисты ГУУ в составе сборной Москвы завоевали кубок шоу-матча на Красной площади

Source: MIL-OSI Russian Language News

18 января студенты ГУУ в составе сборной Москвы одержали победу над сборной Московской области в «Шоу-матче по хоккею на Красной площади».

От ХК ГУУ за сборную Москвы играли защитники Михаил Губин и Александр Арсентьев, нападающий Даниил Булатов и вратарь Роман Ширяев.

Михаил Губин был выбран капитаном команды, а Даниил Булатов отличился красивым голом в ворота соперника и множеством ассистентских передач.

Тренерский штаб также состоял из представителей нашего вуза – Асканаз Хачатрян и Александр Дворяшин возглавили сборную и привели ее к победе.

Матч проходил на ГУМ катке Красной площади. В нем сыграли учащиеся из 21 города Подмосковья и представители московских вузов. Сборная Москвы победила со счетом 7:6.

Праздник спорта на этом на заканчивается: возможно, уже в феврале сборная Московской области захочет взять реванш, и мы снова увидим команды на льду.

Организаторы мероприятия – СК «Забей», Студенческая хоккейная лига Москвы и Московской области и Офицерская лига хоккея (ОЛХ). Партнером мероприятия является букмекерская компания PARI.

