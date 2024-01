Финансовые новости: 100 тысяч новых клиентов на срочном рынке Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News

100 тыс. новых клиентов пришло на срочный рынок Московской биржи в 2023 году. По итогам года 331 тыс. физических лиц заключала сделки на срочном рынке, что на 12% больше, чем год назад.

Прошлый год выдался рекордным по количеству новых инструментов – за этот период запущено 37 новых деривативов, среди которых вечные фьючерсы на золото и Индекс МосБиржи, премиальные опционы на валюту и товары, фьючерсы на новые валютные пары, акции и товары.

Объем торгов инструментами срочного рынка в декабре 2023 года составил 8,6 трлн рублей (4,7 трлн рублей в декабре 2022 года). Среднедневной объем торгов с начала 2023 года вырос более чем в два раза и в декабре составил 411 млрд рублей.

Самыми популярными фьючерсными контрактами в 2023 году по числу активных клиентов – физических лиц стали контракты на курсы иностранных валют к рублю: “доллар США – российский рубль” (44%) и “китайский юань – российский рубль” (24%); на цены на природный газ (38%), нефть марки Brent (35%), обыкновенные акции Сбербанка (30%) и золото (24%).

Рекордный открытый интерес в премиальных опционах на акции был зафиксирован в декабре 2023 года – более 7 млрд рублей. Всего премиальными опционами на акции, валюту, золото и Индекс МосБиржи в 2023 году торговали более 55 тыс. клиентов.

Среди вечных контрактов зафиксирована максимальная торговая активность в вечных фьючерсах на валютную пару “доллар США – российский рубль”: среднедневной объем торгов в 2023 году превысил 4,5 млрд рублей. Совокупный объем торгов вечными фьючерсами на валюты, золото и индекс по итогам года составил рекордные 1,7 трлн рублей, открытая позиция – 70 млрд рублей. Всего вечными фьючерсами в 2023 году торговали более 42,5 тыс. клиентов.

Срочный рынок Московской биржи – ведущая площадка по торговле производными финансовыми инструментами в России и странах Восточной Европы, которая сочетает в себе развитую инфраструктуру, надежность и гарантии, а также самые современные технологии торговли фьючерсами и опционами. Сегодня на рынке деривативов Московской биржи торгуются около 200 производных инструментов: опционы на акции и валюты, фьючерсные контракты и опционы на них, базисными активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары, процентные ставки.



