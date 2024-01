Финансовые новости: Правила расчета ПСК и отказа от дополнительных платных услуг меняются с 21 января

Source: MIL-OSI Russian Language News

В расчет полной стоимости кредита (ПСК) теперь входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях.

В ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика. При этом для кредитных карт должен раскрываться диапазон ПСК: минимальное значение будет показывать стоимость, когда карта используется в безналичном формате, а максимальное — стоимость при снятии наличных. Обе ставки будут рассчитаны исходя из предположения, что заемщик сразу использует весь лимит по карте и станет гасить задолженность в течение всего срока кредита. Это позволит заемщику понять, какими могут быть его расходы при разных сценариях использования карты. Банки при выдаче кредита будут рассчитывать ПСК, включая в нее дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками (страховки, комиссии от продажи прочих услуг и так далее). Эти изменения не повлияют на реальную стоимость кредита, так как заемщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий — просто теперь они будут отражены в ПСК, что позволит гражданам сравнивать и более объективно оценивать предложения банковских услуг при принятии решения. Кредиторы также будут обязаны информировать заемщиков об услугах, которые они приобрели вместе с кредитом, и уведомлять о праве отказа от этих услуг в течение 30 дней (ранее — 14 дней). О том, на что еще обратить внимание при оформлении кредита и почему изменения в закон были необходимы, читайте в информационно-аналитическом материале. Там же вы найдете памятку, которая поможет лучше разобраться в правах заемщика и обязанностях кредитора при оформлении кредита. Фото на превью: Sashkin / Shutterstock / Fotodom

