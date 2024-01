Финансовые новости: Обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов: новые тарифы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России предлагает по большинству видов опасных объектов снизить на 25% нижнюю границу тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности их владельцев. Корректировка тарифов более точно отражает уровень риска аварии и учитывает динамику убыточности. Последний раз тарифы по этому виду страхования менялись в сентябре 2022 года.

В то же время по опасным объектам, на которых используется оборудование под давлением (котельные, тепловые электроцентрали, теплосети и др.), нижняя граница тарифа останется на прежнем уровне, а верхняя будет повышена на 25%. По таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений. Фото на превью: Mark Agnor / Shutterstock / Fotodom

