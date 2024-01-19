Финансовые новости: Вопросы и ответы: Модернизированные банкноты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia (2) –

Обновлено: 08.10.2019

Для решения вопроса об обмене поврежденных банкнот Банка России необходимо обратиться в любую кредитную организацию, осуществляющую операции с наличными деньгами.

В случае сомнения кассового работника кредитной организации в платежеспособности поврежденной банкноты Банка России указанная банкнота направляется на экспертизу в подразделение Банка России.

Согласно Положению Банка России от 29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» кредитная организация обязана принять от клиента на основании его заявления поврежденную банкноту для ее передачи на экспертизу в подразделение Банка России.

Поврежденная банкнота Банка России, признанная по результатам проведенной в подразделении Банка России экспертизы платежеспособной, обменивается Банком России, и кредитная организация возвращает ее сумма клиенту способом, указанным в его заявлении. Поврежденная банкнота Банка России, признанная по результатам экспертизы неплатежеспособной, не имеющей признаков подделки, возвращается клиенту.

Прием и передача поврежденной банкноты Банка России на экспертизу в подразделение Банка России, а также возмещение клиенту суммы обмененной банкноты должны осуществляться кредитной организацией без взимания комиссионного вознаграждения.