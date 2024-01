Финансовые новости: Базовый уровень доходности вкладов становится аналитическим показателем

Source: MIL-OSI Russian Language News

В связи с изменением законодательства поменялись правила уплаты банками дополнительных взносов в Фонд страхования вкладов. Банки больше не будут платить увеличенные взносы, если привлекли вклады по ставкам выше базового уровня доходности вкладов (БУДВ), и смогут более гибко формировать свои предложения по вкладам.

В связи с этим БУДВ теперь будет выполнять функцию только аналитического индикатора. Банк России продолжит ежемесячно рассчитывать и публиковать его на своем сайте в информационных целях. БУДВ отражает среднее значение максимальной доходности по вкладам в банках, привлекших за истекший месяц в совокупности две трети общего объема вкладов в банках Российской Федерации. Также регулятор в связи с изменениями в закон подготовил новую редакцию указаний, связанных с уплатой банками повышенных дополнительных страховых взносов. Фото на превью: Imagentle / Shutterstock / Fotodom

