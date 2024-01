Ученый НГУ награжден премией «Признание детства»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Пятая юбилейная церемония награждения премией «Признание детства» состоялась 18 января.

Премия учреждена Дворцом творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» при поддержке департамента образования мэрии города Новосибирска. За пять лет этой премии были удостоены многие видные деятели образования Новосибирска и области. В этом году ее лауреатом в номинации «Ученый года по версии юных Новосибирцев» стал доктор физико-математических наук, заместитель директора Международного математического центра НГУ, заместитель декана Механико-математического факультета НГУ по развитию, доцент кафедры алгебры и математической логики ММФ НГУ Тимур Насыбуллов.

— Меня очень вдохновляют проекты дворца творчества «Юниор». Чего только стоит их «Встреча со смыслом». В ее рамках школьники могут пообщаться с потрясающими людьми, с которых можно брать пример — Александром Карелиным и Кареном Мовсисяном. Системное взаимодействие Математического центра в Академгородке и Механико-математического факультета НГУ с Дворцом творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» началось только в прошлом году. Мы понимаем, что для развития математики нужно работать с молодежью, начиная со школьных лет. Мне очень приятно получить эту награду. Я воспринимаю ее как знак того, что совместно мы движемся в правильном направлении, — сказал Тимур Насыбуллов.

