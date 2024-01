Трудовые династии «Роснефти» принимают участие во Всероссийском семейном форуме «Родные–Любимые» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Две трудовые династии «Роснефти» участвуют во Всероссийском семейном форуме «Родные–Любимые», который проходит с 19 по 23 января на ВДНХ. Форум открывает Год семьи на Международной выставке-форуме «Россия» и проводится в 2024 году согласно Указу президента РФ Владимира Путина.

На форуме «Родные-Любимые» «Роснефть» представляют трудовые династии Курчатовых и Позднуховых, которые приехали в Москву со своими с детьми. Общий трудовой стаж династии Курчатовых, десять представителей которой сейчас трудятся на Саратовском НПЗ, составляет более 550 лет. Родоначальник династии, Алексей Иванович Курчатов, работал на заводе с первых дней его строительства в 1934 году.

Представители династии Позднуховых трудятся на Ангарском заводе полимеров суммарно 177 лет. Родоначальники династии – ветераны труда Анатолий Николаевич и Зинаида Владимировна Позднуховы. В настоящее время на предприятиях Компании (Ангарский завод полимеров, Ангарский завод катализаторов и органического синтеза, Ангарская нефтехимическая компания) работают пять представителей династии.

В день начала Форума семейные династии «Роснефти» посетили павильон Компании, где ознакомились с экспозицией и приняли участие в различных тематических мероприятиях.

В дни форума «Родные–Любимые» посетителей павильона «Роснефти» ожидает специальная «семейная» программа, в рамках которой семьи смогут принять участие в развлекательных и познавательных мероприятиях. Взрослые и дети смогут попробовать себя за рулем самого быстрого автомобиля команды LADA Sport ROSNEFT в реалистичном симуляторе на виртуальной копии кольцевой трассы и побороться за победу в мини-турнире по настольному хоккею.

Кроме того, в павильоне Компании будут проходить розыгрыши ваучеров для всей семьи на отдых в отеле «Владимировский», расположенный в Ленинградской области, и показы различных документальных фильмов о научных исследованиях в Арктике и истории нефти.

Традиционно посетителей ждут увлекательные лекции, тематические викторины и подарки от «Роснефти». В дни форума в кафе «Зерно» действует специальный «семейный формат» меню.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. Об основных событиях, проходящих в павильоне «Роснефти» в рамках Всероссийского семейного форума «Родные–Любимые», и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах Компании в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

19 января 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI