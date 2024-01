Старт приема заявок на участие в Президентской программе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный ресурсный центр» информирует о начале проведения конкурсного отбора специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (Президентская программа) на 2024/2025 учебный год.

Стратегическая цель Президентской программы – формирование управленческого потенциала, способного обеспечить развитие предприятий всех отраслей экономики региона.

Конкурсный отбор специалистов проходит в 2 этапа:

квалификационный отбор (проверка заявок специалистов);

конкурсное испытание (очная защита проектов специалистов).

Квалификационный отбор осуществляется до 7 марта 2024 года включительно. Специалисты, прошедшие конкурсный отбор, допускаются к конкурсному испытанию. Для прохождения конкурсного испытания необходимо подготовить проект, планируемый к реализации в рамках программы.

Срок завершения конкурсного отбора – 22 марта 2024 года.

Более подробно от отборе и необходимых документах можно узнать на сайте Президентской программы.

Обучение проводится по двум типам образовательных программ: базовые образовательные программы (тип В – basic) и проектно-ориентированные образовательные программы (тип А – advanced).

Государственный университет управления реализует две программы профессиональной переподготовки:

«Практика управления бизнес-проектами» (тип А) – направлена на формирование системы эффективного управления частными, частно-государственными бизнес-проектами с целью достижения конкурентного преимущества компании в условиях высокой динамики деловой среды и повышения эффективности реализации инвестиционных программ субъектов Российской Федерации;

«Организационные и экономические основы эффективного функционирования производственного комплекса» (тип В) – направлена на формирование системы управления производственным комплексом с целью достижения высоких показателей эффективности работы организации в условиях конкурентной среды.

По вопросам организации обучения в Государственном университете управления можно обращаться по электронной почте president@guu.ru

