«Роснефть» представила инициативу «100 000+Я», в рамках которой создана крупнейшая в России база данных геномов

В рамках Международной выставки-форума «Россия» в павильоне «Роснефти» на ВДНХ представители Компании и Центра полногеномного секвенирования представили посетителям генетическую инициативу «100 000+Я». Ее целью является прочтение геномов 100 тысяч россиян для развития диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, разработки новых подходов к их терапии и создания соответствующих лекарств. Проект реализуется Центром при поддержке НК «Роснефть».

Директор Департамента научно-технического развития и инноваций Компании Александр Пашали рассказал гостям павильона, что одной из уникальных особенностей проекта является формирование масштабной базы данных полногеномных последовательностей жителей России.

«Наша задача на ближайший период – сформировать базу в 100 тысяч полногеномных последовательностей именно россиян. Мы не просто импортозамещением каким-то занимаемся, мы создаем то, что не делают другие. И за прошлый год мы уже сформировали базу из 25 тысяч записей – все они представлены жителями нашей страны», – сказал Пашали.

По его словам, несмотря на общую схожесть геномов людей, живущих в разных уголках планеты, у населения разных стран есть свои специфические особенности, изученность которых напрямую влияет на эффективность медицинской диагностики и методов лечения сложных наследственных заболеваний.

Научный сотрудник Центра, выпускница магистерской программы «Геномика и здоровье человека», созданной МГУ совместно с «Роснефтью» Алина Дёмкина сообщила, что база данных генетической информации, создаваемая в рамках проекта, уже стала самой крупной в стране. «Проект действительно уникальный, другого такого нет», – отметила она.

Центр полногенетического секвенирования сотрудничает с Правительством РФ по Федеральной научно-технической программе развития генетических технологий, главным технологическим партнером которой является НК «Роснефть». На сегодняшний день в Центр уже поступило около 34 тыс. генетических образцов, из которых обработано уже более 25 тыс. В результате свои генетические портреты получили около 14 тыс. человек. Это делает базу данных Центра крупнейшей в России. Сотрудники НК «Роснефть» по всей стране выступают волонтерами и сдают генетический материал для ее наполнения.

С 16 по 21 января на площадке Компании проходит Неделя генетики, в ходе которой ученые рассказывают гостям выставки о передовых технологиях и разработках в области науки о наследственности.

На выходных в павильоне состоятся дни открытых дверей МГУ (20 января) и МФТИ (21 января). Представители ВУЗов расскажут про подготовленные совместно с «Роснефтью» магистерские программы в области генетики. Также 21 января врач-генетик Ирина Жегулина представит книгу «Генетическая лотерея». После презентации все слушатели смогут поучаствовать в викторине и выиграть экземпляр с автографом.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Об основных событиях Недели генетики и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

19 января 2024 г.

