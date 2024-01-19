Приходи поддержать ХК ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
21 января в Ледовом дворце «Сокольники» состоится игра хоккейной команды ГУУ в рамках чемпионата Студенческой хоккейной лиги.
Соперником ребят станет команда из МФЮА МИТУ-МАСИ.
Приглашаем всех желающих поддержать наших игроков.
Начало игры в 13:30. Вход свободный.
Напомним, что 17 января хоккеисты ГУУ в составе сборной Москвы одержали победу в шоу-матче на Красной площади.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 21.01.2024
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