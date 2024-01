Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Представители Инженерно-строительного института и международных служб СПбПУ обсудили перспективы научно-технического сотрудничества в области строительных технологий с руководством одного из крупнейших индустриальных парков новых материалов провинции Цзянсу — Нанкинским технологическим институтом новых материалов Nanjing BO KE. Онлайн-семинар прошёл при организационной поддержке офиса СПбПУ в Нанкине.

Nanjing BO KE является ведущим китайским поставщиком новых строительных материалов, занимает первую позицию на рынке добавок для бетона КНР. Исследовательские подразделения института включают Национальную ключевую лабораторию строительных материалов, Цзянсуский исследовательский центр функционального полиэфира, Национальный технологический центр и другие структуры.

Со стороны Политехнического университета во встрече участвовали директор Высшей школы промышленно-гражданского и дорожного строительства Юрий Лазарев, начальник отдела международных научных и внешнеэкномических связей Сергей Антонов, заместитель директора НОЦ общестроительных технологий «Высота» Артемий Черкашин и руководитель испытательной лаборатории Алексей Исмаилов. Алексей рассказал о перспективных наработках университета в области цифровой трансформации при проектировании и производстве в транспортном строительстве. Технологии, предложенные политехниками, позволяют, к примеру, повысить надёжность дорожного покрытия, с помощью искусственного интеллекта снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах, сократить издержки на ремонт и увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия.

Такие преимущества привлекательны и для китайского партнёра.

«Институт стремится быть на переднем крае технологического развития в своей области, в связи с чем уделяет большое внимание сотрудничеству с научно-исследовательскими организациями, — отметил заместитель генерального директора Nanjing BO KE Ни Цзывэй. — У СПбПУ и Nanjing BO KE интересные перспективы для совместной разработки самых современных технологий как для китайского, так и для российского рынков».

Ни Цзывэй подчеркнул, что индустриальный парк — это крупный кластер, который включает целый ряд исследовательских структур, коммерческих компаний и стартапов, и пригласил делегацию Политехнического университета посетить Китай, чтобы познакомиться и обсудить сотрудничество с коллегами из соответствующих организаций парка. Такой визит запланирован на 2024 год.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI